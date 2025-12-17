BTC Menguji Level Kritis $83K – Penembusan Bisa Memicu Aksi Jual

Bitcoin bertahan pada support mikro di 83.180. Analis memperingatkan bahwa jatuh di bawah titik ini dapat menyebabkan penurunan gelombang v dan kemungkinan menyentuh level terendah November.

Bitcoin berada di persimpangan kritis di mana ia mencoba menemukan support mikro. Cryptocurrency dominan ini melayang di sekitar titik harga penting. Analis teknikal memperhatikan dengan seksama indikator kemungkinan breakdown.

Sumber: Morecryptoonl

BTC berada dalam support mikro, yang ditunjukkan oleh Morecryptoonl di X. Aksi harga berkaitan dengan gelombang B dari IV. Pembentukannya menunjukkan bahwa itu bisa diperpanjang satu langkah lebih tinggi lagi. Namun, penurunan di bawah 83.180 akan membawa signifikansi. Pelanggaran ini dapat menandakan keberadaan penurunan gelombang v yang sedang berlangsung.

Apakah Support $85K Akan Bertahan atau Runtuh?

Pengujian ulang kritis zona $85.000 hingga $86.000 sedang berlangsung. Perilaku harga Bitcoin pada level ini menentukan arah dalam jangka pendek. Level-level ini diamati dengan minat yang lebih besar oleh para pelaku pasar.

TedPillows men-tweet di X mengenai zona support ini. Bitcoin sekali lagi menguji level support $85.000-86.000. Ketika level ini tidak bertahan, efeknya bisa sangat buruk.

Trader harus mengantisipasi kunjungan kembali ke level terendah November. Peringatan ini menunjukkan risiko penurunan pada harga yang berlaku.

Sumber:TedPillows

Breakdown Teknikal Mengancam Harga Lebih Rendah

Analisis gelombang menunjukkan struktur pasar yang sensitif. Ambang batas utama adalah support mikro $83.180. Bulls masih berharap mendapatkan dorongan akhir ke atas. Bears mengharapkan koreksi ke level terendah yang lebih rendah.

Pola Elliott Wave menunjukkan bahwa positioning akan bijaksana. Penurunan di bawah support mikro akan mempercepat tekanan jual. Target berikutnya adalah level terendah November. Transisi ini dapat menyebabkan lebih banyak volatilitas di pasar.

Arah harga dalam sesi-sesi berikutnya akan menjadi penentu. Level support dan resistance juga mengalami pengujian ketat. Trader melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan breakdown atau breakout.

