BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bank of Japan Anticipated Rate Hike Signals Market Shifts muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Keputusan suku bunga Bank of Japan yang akan datang mempengaruhiPostingan Bank of Japan Anticipated Rate Hike Signals Market Shifts muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Keputusan suku bunga Bank of Japan yang akan datang mempengaruhi

Bank of Japan Mengantisipasi Kenaikan Suku Bunga Menandakan Pergeseran Pasar

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/17 11:48
Lorenzo Protocol
BANK$0.04655+1.08%
Wink
LIKE$0.002729+1.63%
BarnBridge
BOND$0.10113-0.42%
SURGE
SURGE$0.03704-1.98%
Ethereum
ETH$3,375.85+1.77%
Poin Utama:
  • Keputusan suku bunga Bank of Japan yang akan datang mempengaruhi prediksi pasar.
  • Polymarket menunjukkan probabilitas kenaikan 98%.
  • Pasar keuangan sudah memperhitungkan pergeseran suku bunga.

Bank of Japan dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunganya pada 19 Desember, dengan pasar memprediksi kenaikan 25 basis poin sebesar 98% kemungkinan.

Kenaikan suku bunga yang diantisipasi dapat mempengaruhi pasar keuangan global dan strategi investor, meskipun dampak langsung pada mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum masih belum pasti saat ini.

Keputusan Suku Bunga Bank of Japan dan Strategi Pasar

Antisipasi kenaikan 25 basis poin Bank of Japan mengikuti spekulasi pasar tentang kebijakan moneter yang lebih ketat. Pelaku pasar berasumsi pernyataan sebelumnya dari Gubernur BOJ Kazuo Ueda sangat mempengaruhi keputusan potensial ini. Data Polymarket menunjukkan peluang 98% mendukung kenaikan, yang mengarah pada diskusi di kalangan keuangan tentang perubahan kebijakan yang sedang berlangsung. Prediksi terkait menunjukkan risiko pasar yang lebih tinggi karena para pedagang memposisikan diri mereka untuk dampak keuangan potensial.

Dampak langsung pada pasar keuangan dapat mencakup pergeseran suku bunga global, mempengaruhi pasar valuta asing dan obligasi. Para ahli memprediksi volatilitas yang meningkat pada pasangan mata uang tertentu, terutama yang diperdagangkan terhadap yen. Penyesuaian harga pada komoditas dan ekuitas kemungkinan akan terjadi ketika pasar mengasimilasi perubahan suku bunga potensial oleh otoritas Jepang.

Meskipun tidak ada komunikasi langsung dari BOJ per 17 Desember, respons pasar sangat substansial. Para analis, yang dipengaruhi oleh akurasi data prediksi, bersiap untuk fluktuasi pasar. Sementara orang dalam industri mengakui lonjakan ekspektasi, konfirmasi resmi masih tertunda.

Kenaikan Suku Bunga Historis dan Implikasi Ekonomi

Tahukah Anda? Kenaikan 25 basis poin terakhir Bank of Japan terjadi pada Januari 2025. Pasar spekulatif pada saat itu menunjukkan probabilitas 80%, menggarisbawahi prediksi 98% saat ini sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah terkini.

Menurut CoinMarketCap, harga Ethereum (ETH) saat ini berada di $2.946,93, mengalami peningkatan 0,33% dalam 24 jam terakhir, namun mencerminkan penurunan 36,37% selama 90 hari. Kapitalisasi pasarnya adalah $355,68 miliar, menunjukkan kehadiran pasar yang signifikan meskipun terjadi penurunan 23,21% dalam volume perdagangan 24 jam.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 03:42 UTC tanggal 17 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu memberikan wawasan tentang hasil ekonomi potensial dari kenaikan suku bunga yang diantisipasi. Mereka memprediksi peningkatan biaya pinjaman dan apresiasi yen potensial dapat mempengaruhi dinamika keseimbangan perdagangan global. Tren historis menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jepang mungkin mengalami pergeseran, sejalan dengan upaya stabilisasi keuangan global.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/japan-rate-hike-probability/

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.04655
$0.04655$0.04655
+0.23%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20