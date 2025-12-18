Alamat Aktif Bitcoin (BTC) Mendekati Titik Terendah Siklus Meskipun Kinerja Harga yang Kuat

Alamat aktif Bitcoin telah menurun secara konsisten sejak April 2021, meskipun harga BTC mengalami pemulihan kuat sejak 2022.

Divergensi aktivitas on-chain: Secara historis, alamat aktif meningkat selama pasar bullish, tetapi siklus ini menunjukkan pergeseran struktural.

Penurunan tajam dalam partisipasi: Alamat aktif telah turun dari sekitar 1,15 juta pada April 2021 menjadi sekitar 680.000 baru-baru ini.

Dalam hal aktivitas on-chain untuk Bitcoin (BTC), sinyal yang beragam sedang dikirimkan, mengingat penurunan berkelanjutan dalam jumlah alamat aktif, meskipun kinerja harga yang baik sejak akhir 2022. Beberapa informasi baru telah diberikan oleh analis on-chain Darkfost mengenai struktur aktivitas pada jaringan untuk siklus ini.

Alamat Aktif Terus Menurun Sejak 2021

Berdasarkan data, jumlah alamat aktif Bitcoin (BTC) telah menurun secara konsisten sejak April 2021. Untuk menunjukkan fase partisipasi ritel, terdapat 1,15 juta alamat aktif, dan sekarang hanya ada 680.000, penurunan tajam hampir 40%.

Sumber: Checkonchain

Secara historis, telah diperhatikan bahwa pasar bullish dikaitkan dengan peningkatan alamat yang berpartisipasi secara aktif ketika peserta baru bergabung ke pasar. Namun, dalam siklus ini, tampaknya berbeda dan harga serta aktivitas on-chain tidak lagi terkait secara langsung.

Pergeseran Struktural dalam Perilaku Pasar Bitcoin

Meskipun Bitcoin (BTC) telah menunjukkan kekuatan luar biasa dalam hal pemulihan harga dan resistensi dalam dua tahun terakhir, tren dalam keterlibatan jaringan cukup berbeda. Ditegaskan bahwa ini adalah bukti lebih lanjut dari pergeseran struktur pasar bitcoin, dengan harga lebih didominasi oleh sentimen yang tidak terkait dengan keterlibatan jaringan.

Partisipasi institusional, pola kepemilikan institusional, dan saluran eksposur alternatif mungkin memainkan peran yang lebih menonjol dalam siklus saat ini.

Apa Artinya ke Depan

Pengurangan jumlah alamat aktif belum tentu merupakan indikator bearish. Faktanya, ini bisa menjadi tanda bahwa pasar bergeser menuju pasar yang lebih institusional dan berpandangan ke depan. Meskipun data on-chain masih berharga, relevansinya terhadap pergerakan harga Bitcoin bisa bergeser seiring dengan evolusi jaringan atau perilakunya.

Untuk saat ini, kemampuan Bitcoin untuk mempertahankan momentum harga dengan aktivitas on-chain yang berkurang adalah indikasi bahwa siklus ini cukup berbeda dari siklus sebelumnya.

