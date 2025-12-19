Dompet Ethereum yang Terhubung dengan Erik Voorhees Bertukar ke Bitcoin Cash Setelah Sembilan Tahun

TLDR

Erik Voorhees menjual 4.619 ETH dari dompet yang tidak aktif, senilai $13,42 juta.

menjual Dana tersebut dikonversi menjadi 24.950 Bitcoin Cash (BCH).

Dompet Ethereum tersebut tidak aktif selama hampir sembilan tahun.

Langkah Voorhees menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaannya terhadap masa depan Ethereum.

Erik Voorhees, CEO ShapeShift, baru-baru ini menjadi berita utama dengan memindahkan sejumlah besar Ethereum (ETH) dari dompet yang tidak aktif. Setelah tidak aktif selama hampir sembilan tahun, dompet tersebut diaktifkan kembali dan menjual ETH dalam jumlah besar, senilai sekitar $13,42 juta. Dana tersebut kemudian dikonversi menjadi Bitcoin Cash (BCH), memicu spekulasi pasar.

Dompet Ethereum Diaktifkan Kembali Setelah Sembilan Tahun

Menurut platform analitik blockchain Lookonchain, dompet Ethereum yang terkait dengan Erik Voorhees telah tidak aktif untuk waktu yang lama. Dompet tersebut tidak menunjukkan aktivitas apa pun sejak 2016, tetapi selama dua minggu terakhir, dompet tersebut menjadi aktif kembali. Pengaktifan kembali ini mengejutkan banyak orang di komunitas cryptocurrency, terutama karena skala transaksi yang terjadi setelahnya.

Secara total, dompet tersebut menjual 4.619 ETH selama periode ini. Ketika koin-koin ini awalnya diperoleh pada tahun 2016, harga ETH sekitar $20. Nilai total penjualan saat ini, pada harga ETH saat ini, adalah sekitar $13,42 juta.

Rotasi Modal ke Bitcoin Cash

Penjualan ETH yang signifikan dari dompet ini bukan akhir dari cerita. Hasil dari penjualan ETH digunakan untuk membeli Bitcoin Cash (BCH). Selama 14 hari terakhir, dompet tersebut mengumpulkan sekitar 24.950 BCH. Langkah ini memicu keingintahuan di komunitas cryptocurrency, karena Bitcoin Cash sering dilihat sebagai alternatif untuk Bitcoin, dan sangat berbeda dari Ethereum dalam hal struktur blockchain dan tujuan.

Voorhees, pendukung awal Ethereum, telah dikenal karena investasinya di berbagai cryptocurrency. Keputusannya untuk beralih dari Ethereum ke Bitcoin Cash menimbulkan pertanyaan tentang pandangannya saat ini mengenai masa depan Ethereum. Beberapa orang berspekulasi bahwa volatilitas dan fluktuasi harga Ethereum baru-baru ini mungkin telah berkontribusi pada keputusannya untuk beralih ke Bitcoin Cash, yang telah menunjukkan lintasan pertumbuhan yang berbeda dalam beberapa tahun terakhir.

Reaksi Pasar dan Spekulasi

Rotasi modal yang tiba-tiba dan berskala besar telah memicu diskusi di kalangan trader dan analis. Beberapa melihat langkah Voorhees sebagai tanda bahwa dia tidak lagi percaya pada potensi jangka panjang Ethereum. Ethereum telah menghadapi volatilitas yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir, dengan harganya gagal mempertahankan stabilitas di atas level $3.000. Meskipun sempat melampaui level resistensi $3.000, Ethereum menghadapi penolakan di level yang lebih tinggi, yang membuat investor berhati-hati.

Fakta bahwa Voorhees diketahui telah memperoleh Ethereum-nya pada harga yang jauh lebih rendah menambah intrik. Investasi awal pada tahun 2016 kemungkinan di bawah $100.000, tetapi hasil dari penjualan menunjukkan keuntungan lebih dari $13 juta. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah investor Ethereum awal lainnya mungkin mengikuti jejak yang sama, terutama mengingat fluktuasi pasar baru-baru ini.

