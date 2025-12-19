BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Nasdaq, NYSE Tetap Beroperasi Selama Penutupan Federal muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Pemerintah federal ditutup; Nasdaq dan NYSE akanPostingan Nasdaq, NYSE Tetap Beroperasi Selama Penutupan Federal muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Pemerintah federal ditutup; Nasdaq dan NYSE akan

Nasdaq, NYSE Tetap Beroperasi Selama Penutupan Federal

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/19 08:25
Union
U$0.002916+2.67%
OpenLedger
OPEN$0.17708+1.58%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.481-2.99%
Bitcoin
BTC$96,950.4+1.87%
Ethereum
ETH$3,371.11+2.14%
Poin Penting:
  • Pemerintah federal ditutup; Nasdaq dan NYSE akan beroperasi.
  • Bursa saham mempertahankan hari perdagangan reguler.
  • Pengaruh tidak langsung pada ekuitas kripto diperkirakan terjadi.

Pasar saham AS, yang dioperasikan oleh Nasdaq dan NYSE, mengumumkan akan tetap buka pada 24 dan 26 Desember, meskipun ada penutupan pemerintah federal yang diperintahkan oleh Presiden Trump saat itu.

Keputusan ini berarti perdagangan ekuitas berlanjut, berpotensi memengaruhi likuiditas dan sentimen risiko; namun, dampak langsung pada BTC, ETH, atau altcoin tetap terbatas.

Penutupan Federal Tidak Menghentikan Operasi Nasdaq dan NYSE

Perkembangan Utama, Dampak, dan Reaksi

Presiden Trump mengesahkan penutupan pemerintah federal pada 24 dan 26 Desember, memengaruhi operasi federal di sekitar Natal. Meskipun demikian, Nasdaq dan NYSE mengonfirmasi operasi yang berkelanjutan, memastikan kontinuitas dalam transaksi pasar. Dengan mempertahankan jam perdagangan reguler, mereka menghindari efek riak yang sering dikaitkan dengan penangguhan perdagangan.

Keputusan ini berarti perdagangan normal untuk saham terkait mata uang kripto seperti Coinbase dan MicroStrategy pada tanggal-tanggal tersebut, mencegah potensi volatilitas harga yang terkait dengan waktu henti yang tidak terduga. Jadwal yang konsisten membantu trader dan investor institusional dalam mempertahankan strategi likuiditas, terutama mengingat kondisi pasar musiman.

Pemimpin dan organisasi kripto utama belum mengeluarkan komentar langsung tentang pilihan jadwal liburan ini. Namun, pelaku pasar mengantisipasi perdagangan yang tidak terputus pada ekuitas yang terpapar Bitcoin, yang dapat memengaruhi sentimen di pasar kripto yang lebih luas.

Volatilitas Bitcoin di Tengah Hari Perdagangan Saham yang Berlanjut

Tahukah Anda? Dalam skenario masa lalu di mana bursa saham AS beroperasi selama hari libur federal, pasar sering mengalami fluktuasi volume perdagangan kecil, menyoroti perbedaan antara operasi publik dan aktivitas pasar swasta.

Bitcoin (BTC) memiliki nilai $85.397,24, dengan kapitalisasi pasar $1,70 triliun dan dominasi 59,19%. Perubahan terbaru yang menonjol menunjukkan Bitcoin turun 0,77% selama 24 jam terakhir, dan 26,12% dalam 90 hari terakhir, menunjukkan volatilitas yang sedang berlangsung. Data bersumber dari CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:42 UTC tanggal 18 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menyoroti perlunya kehati-hatian di antara investor di tengah fluktuasi ekuitas terkait Bitcoin. Faktor-faktor seperti likuiditas dan kesiapan pasar selama periode perdagangan liburan ini memerlukan positioning strategis dengan perhatian yang tajam pada sinyal makroekonomi.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/nasdaq-nyse-holiday-operations/

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.002916
$0.002916$0.002916
-1.15%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21