Nasdaq, NYSE Tetap Beroperasi Selama Penutupan Federal

Poin Penting: Pemerintah federal ditutup; Nasdaq dan NYSE akan beroperasi.

Bursa saham mempertahankan hari perdagangan reguler.

Pengaruh tidak langsung pada ekuitas kripto diperkirakan terjadi.

Pasar saham AS, yang dioperasikan oleh Nasdaq dan NYSE, mengumumkan akan tetap buka pada 24 dan 26 Desember, meskipun ada penutupan pemerintah federal yang diperintahkan oleh Presiden Trump saat itu.

Keputusan ini berarti perdagangan ekuitas berlanjut, berpotensi memengaruhi likuiditas dan sentimen risiko; namun, dampak langsung pada BTC, ETH, atau altcoin tetap terbatas.

Penutupan Federal Tidak Menghentikan Operasi Nasdaq dan NYSE

Perkembangan Utama, Dampak, dan Reaksi

Presiden Trump mengesahkan penutupan pemerintah federal pada 24 dan 26 Desember, memengaruhi operasi federal di sekitar Natal. Meskipun demikian, Nasdaq dan NYSE mengonfirmasi operasi yang berkelanjutan, memastikan kontinuitas dalam transaksi pasar. Dengan mempertahankan jam perdagangan reguler, mereka menghindari efek riak yang sering dikaitkan dengan penangguhan perdagangan.

Keputusan ini berarti perdagangan normal untuk saham terkait mata uang kripto seperti Coinbase dan MicroStrategy pada tanggal-tanggal tersebut, mencegah potensi volatilitas harga yang terkait dengan waktu henti yang tidak terduga. Jadwal yang konsisten membantu trader dan investor institusional dalam mempertahankan strategi likuiditas, terutama mengingat kondisi pasar musiman.

Pemimpin dan organisasi kripto utama belum mengeluarkan komentar langsung tentang pilihan jadwal liburan ini. Namun, pelaku pasar mengantisipasi perdagangan yang tidak terputus pada ekuitas yang terpapar Bitcoin, yang dapat memengaruhi sentimen di pasar kripto yang lebih luas.

Volatilitas Bitcoin di Tengah Hari Perdagangan Saham yang Berlanjut

Tahukah Anda? Dalam skenario masa lalu di mana bursa saham AS beroperasi selama hari libur federal, pasar sering mengalami fluktuasi volume perdagangan kecil, menyoroti perbedaan antara operasi publik dan aktivitas pasar swasta.

Bitcoin (BTC) memiliki nilai $85.397,24, dengan kapitalisasi pasar $1,70 triliun dan dominasi 59,19%. Perubahan terbaru yang menonjol menunjukkan Bitcoin turun 0,77% selama 24 jam terakhir, dan 26,12% dalam 90 hari terakhir, menunjukkan volatilitas yang sedang berlangsung. Data bersumber dari CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:42 UTC tanggal 18 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menyoroti perlunya kehati-hatian di antara investor di tengah fluktuasi ekuitas terkait Bitcoin. Faktor-faktor seperti likuiditas dan kesiapan pasar selama periode perdagangan liburan ini memerlukan positioning strategis dengan perhatian yang tajam pada sinyal makroekonomi.