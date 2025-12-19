Trump Meninjau Kandidat untuk Menggantikan Ketua The Fed Powell

Poin Penting: Trump mengevaluasi kandidat Ketua Fed, mempertimbangkan Christopher Waller dan Michelle Bowman.

Keputusan diharapkan segera, dengan implikasi untuk kebijakan moneter AS.

Pasar kripto mengamati potensi pergeseran dovish dan dampak pada BTC.

Presiden Trump sedang mewawancarai 3–4 kandidat untuk menggantikan Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menyoroti Christopher Waller, Michelle Bowman, Kevin Hassett, dan Kevin Warsh sebagai pilihan potensial.

Keputusan ini dapat berdampak pada suku bunga AS dan selanjutnya mempengaruhi pasar keuangan global, termasuk valuasi cryptocurrency, karena investor mengantisipasi sikap Federal Reserve yang lebih dovish.

Pilihan Fed Trump Dapat Mempengaruhi Pasar Kripto

Trump mengumumkan pertemuan dengan kandidat seperti Christopher Waller, yang ia sebut "hebat," sambil memuji kandidat lain seperti Michelle Bowman. Proses keputusan, yang dipimpin oleh Trump bersama dengan Menteri Keuangan, dapat mempengaruhi arah moneter AS di masa depan. "Saya sedang mewawancarai tiga atau empat kandidat dan berharap dapat memutuskan dengan cukup cepat. Mereka semua pilihan yang baik," Donald Trump menyebutkan, menggarisbawahi pentingnya penunjukan potensial ini. Spekulasi pasar sangat intens, mengantisipasi pergeseran kebijakan yang menguntungkan aset berisiko. Petunjuk Trump di masa lalu menunjukkan preferensi potensial untuk kandidat dovish, yang mungkin meningkatkan spekulasi di pasar kripto.

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $85.482,85 dengan kapitalisasi pasar $1,71 triliun, mencatat dominasi pasar 59,25%. Data terbaru dari CoinMarketCap mengungkapkan penurunan 7,63% selama 30 hari terakhir, dengan BTC pada lintasan penurunan selama 90 hari terakhir sebesar 26,11%. Volume perdagangan naik 20,11% dalam 24 jam terakhir, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar.

Volatilitas Harga Bitcoin di Tengah Spekulasi Fed

Tahukah Anda? Penunjukan Jerome Powell pada 2017 bertepatan dengan lonjakan bullish besar di Bitcoin, didorong oleh faktor-faktor di pasar global dan dinamika internal.

Wawasan dari riset Coincu menunjukkan bahwa ketua Fed yang dovish dapat mendorong peningkatan investasi kripto, meningkatkan likuiditas. Skenario ini sebelumnya telah mengarah pada siklus kripto bullish, mendorong inovasi teknologi dan mengubah lanskap regulasi seputar mata uang digital.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 00:13 UTC tanggal 19 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

