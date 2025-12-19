Prediksi Harga Solana: SOL Menargetkan $500 Seiring Ekspansi Pasar Tokenisasi

Solana Memasuki Fase Pertumbuhan Baru saat Ondo Membawa Saham dan ETF Tertoken ke On-Chain, memperluas akses ke pasar tradisional.

ETF Tertoken di Solana menawarkan eksposur luas, termasuk komoditas, ekuitas, obligasi, dan pasar global.

Harga SOL mempertahankan support $120 saat bulls membidik $500, dengan penurunan dipandang sebagai peluang akumulasi.

Solana memasuki era pertumbuhan baru dengan pengenalan kehadiran on-chain aset keuangan oleh Ondo Global Markets. Ini menandai awal dari saham dan ETF tertoken, memungkinkan peserta untuk terlibat langsung dengan pasar tradisional melalui blockchain Solana. Ini adalah tonggak penting menuju integrasi dunia keuangan terdesentralisasi dengan pasar modal.

Cakupan ini juga mencakup beragam ETF tertoken dalam logam mulia seperti emas dan perak, kredit hasil tinggi, pasar berkembang, ekuitas AS dan saham internasional, catatan perlindungan, obligasi terindeks inflasi, dan penawaran pendapatan tetap Treasury. ETF mid-cap, small-cap, dan total pasar juga merupakan bagian dari penawaran yang dapat diakses oleh pemegang Solana.

Selain peluncuran ETF, akan ada lebih dari 100 saham tertoken yang mencakup industri seperti pembayaran, semikonduktor, merek konsumen, produsen mobil, perangkat lunak bisnis, pertahanan, industri, dan e-commerce internasional. Ini merupakan pertumbuhan terbesar dalam aset tertoken dalam sejarah Solana, dan menjadikannya pemain utama dalam masa depan keuangan tradisional on-chain.

Harga Solana (SOL) Mempertahankan $120 saat Bulls Membidik Target $500

SOL saat ini berada di sekitar level $120, dengan pelaku pasar menganalisis apakah harga ini akan bertindak sebagai support kritis. Meskipun grafik empat jam dipenuhi dengan pergerakan harga sementara, analisis teknikal secara keseluruhan tampak solid. Analisis yang tepat harus berpusat pada posisi pasar untuk kemungkinan pergerakan harga ke $500.

Sumber: Crypto Patel

Pemulihan dari level saat ini akan membuktikan kekuatan, ketahanan, dan dukungan pembelian yang konstan. Bahkan koreksi ke kisaran $70-$80 tidak akan membatalkan skenario bullish secara keseluruhan dan tren makro. Bagi investor yang sabar, koreksi dapat memberikan peluang akumulasi langka sebelum momentum berbalik.

Tidak peduli apa pun arah yang terjadi dalam beberapa minggu atau bulan mendatang, pihak bullish percaya pada tujuan akhir yang sama. Sementara turbulensi dapat menyaring para amatir dan mempercepat kecemasan, landasan keyakinan akan terus dibangun melalui volatilitas. Pada akhirnya, perbedaan utama terletak pada ukuran posisi selama tantangan akhir dan potensi penembusan melewati angka $500 oleh Solana.

