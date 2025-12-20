Level Support Kunci yang Perlu Diperhatikan di Sekitar $80K

Harga Bitcoin terus berkonsolidasi tepat di bawah angka $90K setelah tekanan jual selama berminggu-minggu. Pembeli berusaha mempertahankan kisaran tengah, tetapi momentum tetap lemah di timeframe yang lebih tinggi. PA (price action) saat ini menunjukkan tanda-tanda kelegaan sementara, tetapi sentimen yang lebih luas menunjukkan kehati-hatian yang terus berlanjut dari pemain institusional.

Analisis Harga Bitcoin: Teknikal

Oleh Shayan

Grafik Harian

Pada grafik harian, BTC masih diperdagangkan dalam saluran menurun yang terbentuk selama beberapa bulan terakhir. Baik moving average 100 hari maupun 200 hari berada di atas harga, bertindak sebagai resistance di dekat $103K dan $108K. Sejauh ini, setiap upaya rebound telah dibatasi di dalam saluran menurun.

Sumber: TradingView

Support kunci tetap berada di $80K, yang telah diuji dua kali. Jika zona ini gagal, permintaan besar berikutnya berada di sekitar $72K. RSI juga melengkung ke atas dari oversold, mengisyaratkan momentum bullish jangka pendek, tetapi belum ada pembalikan kuat.

Grafik 4 Jam

Pada grafik 4H, BTC tembus turun dari rising wedge yang terbentuk lebih awal di bulan Desember. Setelah menyapu level terendah $90K, pembeli berusaha merebut kembali posisi, tetapi pergerakan tersebut kekurangan volume.

Harga mencoba membentuk higher low lokal, tetapi strukturnya masih condong bearish. Ada penolakan yang terlihat di dekat $88K, yang merupakan support sebelumnya berubah menjadi resistance. Jika pembeli tidak bisa membalikkan area tersebut segera, pengujian ulang area $80K akan kemungkinan terjadi.

RSI juga telah pulih dari level terendah tetapi tetap di bawah 60, menandakan kekuatan yang terbatas. Akibatnya, masih ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut jika BTC tidak tembus kembali di atas $90K segera.

Analisis Sentimen

Indeks Premium Bitcoin Coinbase

Sumber: TradingView

Indeks Premium Coinbase tetap berada di wilayah negatif, menunjukkan tekanan jual yang terus-menerus dari institusi berbasis AS. Divergensi ini telah ada sepanjang beberapa bulan terakhir dan belum berbalik.

Setiap pemompaan lokal telah dihadapi dengan pembacaan premium negatif yang lebih kuat, menunjukkan bahwa whale Coinbase sedang melepas posisi ke dalam kekuatan. Sampai ini berbalik menjadi positif atau setidaknya netral, kenaikan makro tetap terbatas.

Secara keseluruhan, sentimen tetap risk-off di sisi AS, mengonfirmasi bahwa institusi belum siap untuk mengakumulasi kembali secara agresif.

Sumber: CryptoQuant