Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mempertahankan Zona Kunci $2,708–$2,808 saat Penembusan $3,500 Menjadi Fokus, $9,300 Dipandang sebagai Skenario Makro

Setelah berminggu-minggu konsolidasi, harga Ethereum telah stabil dalam zona permintaan kunci, berkisar dari $2.708 hingga $2.808. Area ini menjadi penting dalam menentukan apakah cryptocurrency dapat mempertahankan momentum naik atau menghadapi koreksi kembali. Analis menekankan bahwa struktur harga jangka pendek harus memandu keputusan trading lebih dari proyeksi jangka panjang, yang masih sangat kondisional.

Harga Ethereum Mempertahankan Zona Support Kritis saat Struktur Pasar Bergeser

Aktivitas terkini Ethereum menandakan bahwa pembeli mulai masuk di dekat wilayah support yang terdefinisi dengan baik. Harga Ethereum hari ini mencerminkan breakout dari saluran harga menurun, menandai potensi akhir dari fase korektif. Pembaruan teknis pada ETHUSDT mengindikasikan "pergeseran bullish dalam struktur pasar," menunjukkan bahwa pembeli mulai mendapatkan kembali kendali.

Ethereum (ETH) telah breakout dari saluran menurun, mendapatkan kembali momentum bullish sambil mempertahankan zona permintaan $2.708–$2.808, menargetkan $3.500–$4.608, dengan penembusan di bawah $2.408 membatalkan setup. Sumber: coinpediamarkets di TradingView

Support antara $2.808 dan $2.708 telah dipertahankan dalam sesi terakhir, sementara kegagalan untuk bertahan di bawah $2.408 akan membatalkan skenario bullish saat ini. Target kenaikan untuk trader jangka pendek berada di dekat $3.500, dengan titik resistance sekunder di $4.608 pada timeframe yang lebih tinggi. Level-level ini menawarkan titik pemantauan yang dapat ditindaklanjuti bagi trader yang menilai kelanjutan versus koreksi.

Sentimen Pasar Beragam saat Analis Menimbang Risiko

Perspektif pasar tetap terbagi. IncomeSharks, seorang analis kripto terkenal, memperingatkan bahwa ETH mungkin memerlukan pergerakan "keajaiban" untuk menghindari koreksi kembali pada keuntungan April 2024. ETH diperdagangkan sekitar $2.830 pada 18 Desember, di tengah momentum yang memudar dan sentimen risk-off pasar yang lebih luas.

Pada 18 Desember 2025, Ethereum (ETH) di $2.830 berisiko mengoreksi reli April 2024-nya kecuali menembus di atas $3.000, meskipun ada $12,6 miliar aliran masuk ETF dan kehati-hatian pasar jangka pendek. Sumber: IncomeSharks via X

Aliran masuk ETF Ethereum spot yang melebihi $12,6 miliar menandakan dukungan jangka panjang, tetapi ini belum diterjemahkan ke dalam ekspansi harga yang berkelanjutan, sebagian karena partisipasi pasar yang selektif. Tren dominasi ETH yang diamati dan likuidasi terkini menunjukkan bahwa momentum jangka pendek terbatas, menekankan bahwa zona support dan perilaku volume lebih kritis daripada target jangka panjang spekulatif pada tahap ini.

Struktur Wyckoff Memicu Optimisme Jangka Panjang Kondisional

Pemodelan skenario jangka panjang menggunakan kerangka akumulasi Wyckoff telah menyarankan kemungkinan Ethereum mencapai $9.300 pada pertengahan 2026. Analis Crypto Seth merujuk pada perilaku siklus makro dan pembacaan RSI 3 hari oversold sebagai indikator yang mendukung potensi ini.

Analisis Wyckoff Seth memproyeksikan Ethereum bisa mencapai $9.300 dari level terendah spring $1.385, tetapi ETH tetap di bawah rekor tertinggi sepanjang masa $4.891. Sumber: Crypto Seth via X

Penting untuk dicatat bahwa proyeksi berbasis Wyckoff bersifat interpretatif daripada deterministik. Dengan demikian, target $9.300 harus dianggap sebagai skenario kondisional, bergantung pada likuiditas yang berkelanjutan, adopsi yang lebih luas, dan siklus pasar—bukan hasil yang dijamin. Bagi trader, struktur harga jangka pendek dan zona permintaan memiliki signifikansi yang lebih langsung.

Level Kunci Menentukan Outlook Jangka Pendek

Analisis timeframe yang lebih rendah memberikan gambaran yang lebih jelas untuk setup trading yang dapat ditindaklanjuti. ETH telah rebound dari support trendline naik di dekat $2.900, mempertahankan posisinya di atas rata-rata bergerak jangka pendek. Potensi kenaikan berkisar antara $3.300 dan $3.400, dengan momentum yang mungkin meluas ke arah $3.500 jika volume menguat.

Ethereum (ETH) memantul dari support $2.900, bertahan di atas rata-rata jangka pendek, dengan resistance di $3.100–$3.150 dan potensi kenaikan ke $3.500+. Sumber: CryptoSanders9563 di TradingView

Resistance di zona $3.100–$3.150 dapat membatasi kenaikan jangka pendek, dan kegagalan untuk merebut kembali level-level ini dapat menyebabkan konsolidasi atau koreksi kecil. Mengamati tren volume ETH, metrik dominasi, dan perilaku harga di sekitar level-level ini sangat penting bagi trader yang mencari bukti kelanjutan versus kelelahan.

Melihat ke Depan: Prioritas Pemantauan untuk Aksi Harga Ethereum

Dalam jangka pendek, Ethereum harus mempertahankan zona support $2.708–$2.808 dan merebut kembali $3.000–$3.100 dengan volume untuk memvalidasi pergerakan menuju $3.500. Ini adalah level yang dapat ditindaklanjuti bagi trader dan analis.

Ethereum diperdagangkan sekitar 2.924,80, naik 3,01% dalam 24 jam terakhir pada saat penulisan. Sumber: harga Ethereum via Brave New Coin

Proyeksi jangka panjang, seperti skenario Wyckoff $9.300, tetap sangat kondisional dan bergantung pada siklus likuiditas makro, tren adopsi, dan permintaan struktural. Meskipun mereka menggambarkan potensi kenaikan, data pasar saat ini menunjukkan bahwa struktur teknis jangka pendek membawa bobot lebih besar untuk keputusan jangka pendek.

Ethereum tetap menjadi salah satu aset digital yang paling banyak diamati, menyeimbangkan struktur bullish dengan ketidakpastian pasar. Trader dan investor harus memprioritaskan level support/resistance, tren volume, dan metrik dominasi untuk menavigasi volatilitas sambil menjaga perspektif skenario jangka panjang.