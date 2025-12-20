Williams dari Federal Reserve Mengatasi Kekhawatiran Distorsi Data CPI

Poin Penting: Williams dari Fed membahas distorsi data CPI, mengisyaratkan pemotongan suku bunga.

Analis memperkirakan dampak kripto akibat potensi penyesuaian suku bunga.

BTC dan ETH bisa mendapat manfaat dari antisipasi modal yang lebih murah.

John Williams, Presiden Federal Reserve Bank of New York, menyatakan faktor teknis mendistorsi data CPI November sebesar 0,1%, mengisyaratkan pengurangan suku bunga di masa mendatang.

Distorsi CPI berdampak pada persepsi inflasi, mempengaruhi kebijakan moneter dan berpotensi meningkatkan harga Bitcoin dan Ethereum karena ekspektasi pemotongan suku bunga mendorong sentimen investor.

Williams Menandai Understatement CPI Sebesar 0,1 Poin Persentase

John Williams dari Federal Reserve New York membahas kekhawatiran atas ketidakakuratan dalam Indeks Harga Konsumen (CPI) akibat "faktor teknis" yang mempengaruhi pengumpulan data. Dia menyarankan ini bisa menghasilkan pembacaan CPI yang lebih rendah untuk November.

Williams menyatakan data CPI mungkin meremehkan inflasi sekitar 0,1 poin persentase. Dia juga mencatat kondisi ekonomi AS saat ini tetap stabil, mengimplikasikan tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan kebijakan moneter tetapi menyarankan potensi pemotongan suku bunga di masa depan. Seperti yang dijelaskan Williams,

Reaksi pasar terhadap pernyataan Williams beragam. Dolar AS mengalami fluktuasi ringan terhadap mata uang utama, sementara ekspektasi pasar akan pemotongan suku bunga di masa depan memberikan potensi dorongan pada harga cryptocurrency karena investor mengantisipasi akses modal yang lebih murah.

Pasar Cryptocurrency Siap untuk Keuntungan di Tengah Spekulasi Suku Bunga

Tahukah Anda? Pernyataan Williams mencerminkan pola historis di mana koreksi data sebelumnya telah mempengaruhi keputusan Federal Reserve tentang suku bunga, berdampak pada sektor yang memanfaatkan modal berbiaya rendah.

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $86.979,35 dengan kapitalisasi pasar $1,74 triliun dan dominasi pasar 58,89%, menurut CoinMarketCap. Bitcoin mengalami perubahan harga 0,47% dalam 24 jam dan penurunan 24,90% selama 90 hari. Volume perdagangannya mencapai $53,80 miliar, menandai perubahan 15,24%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 18:43 UTC tanggal 19 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyarankan potensi pergeseran regulasi dalam kebijakan moneter dapat meningkatkan optimisme pada aset digital seperti BTC dan ETH, karena suku bunga yang lebih rendah mungkin mendorong selera risiko. Data historis memperkuat tren spekulasi suku bunga yang mempengaruhi pasar kripto.