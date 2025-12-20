Ethereum Mempertahankan Support Kunci vs Bitcoin, Menandakan Potensi Akumulasi

Ethereum mempertahankan dukungan kuat terhadap Bitcoin, dengan pasangan ETH/BTC pulih dari level terendah April 2025 sekitar 0,019 BTC dan stabil di dekat 0,033 BTC. Level ini berfungsi sebagai zona akumulasi kunci di tengah volatilitas baru-baru ini, didukung oleh wawasan analis dan indikator teknis yang menunjukkan momentum hati-hati. Pemulihan ETH/BTC: Pasangan ini telah rebound dari koreksi 67% di […]

