Metaplanet, sebuah perusahaan publik berbasis di Jepang yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo, dengan senang hati memperkenalkan American Depositary Receipts (ADR) baru dengan simbol ticker $MPJPY. Bahkan Metaplanet sudah memiliki ticker OTC yang ada, yaitu $MTPLE. Tujuan utama peluncuran ini adalah untuk memperluas debut perdagangan AS bagi investor dengan memegang Bitcoin ($BTC) di Treasury House.

Sesuai dengan rinciannya, Metaplanet akan menjadi MicroStrategy setelah "strategi" dengan memegang Bitcoin. Jadi, hal ini sudah menarik perhatian maksimal dari pengguna dengan tindakan ini. Pengguna memiliki kepercayaan yang kuat terhadapnya, sehingga setiap tindakan Metaplanet menentukan rencana berikutnya untuk keuntungan pengguna. CryptosRus telah merilis berita ini melalui akun X resminya.

Langkah ADR Metaplanet Mengisyaratkan Perubahan Besar Pola Pikir Bitcoin

Langkah baru memperkenalkan (ADR) ini akan memberikan banyak bantuan kepada pengguna untuk membeli Metaplanet dengan lebih mudah tanpa memasuki pasar Jepang. Selain itu, ADR dapat diperdagangkan melalui dolar AS, yang mengurangi upaya untuk mengonversi Dolar ke mata uang lain untuk membeli Metaplanet.

Di sisi lain, Metaplanet meluncurkan ADR dengan ticker $MPJPY, meskipun sudah memiliki OTC asli dengan ticker $MTPLF. Ini berarti bahwa Metaplanet memiliki ide besar dalam pikirannya bahwa sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat yang akan mengubah total pola pikir pengguna untuk memegang Bitcoin.

Metaplanet Bertaruh Besar pada Bitcoin, Memperluas Treasury untuk Investor AS

Satu hal yang sangat jelas bahwa masa depan sepenuhnya didasarkan pada Bitcoin, dan fakta ini dibuktikan oleh kecenderungan pasar terhadap keuangan terdesentralisasi (DeFi). Karena Bitcoin ini juga merupakan sumber energi yang dapat dibawa dan digunakan dalam bentuk sumber energi portabel.

Metaplanet dengan waspada mengumpulkan $BTC untuk menjadi strategi baru yang lebih kuat dan terpercaya yang mendapatkan posisi pertama di pasar dengan memegang $BTC dengan keunggulan besar. Singkatnya, langkah ini memperluas treasury Bitcoin ($BTC) untuk investor AS.

