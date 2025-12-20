BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan MetaPlanet Expands Bitcoin Empire with U.S. Trading Debut for Investors muncul di BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet, sebuah perusahaan publik berbasis di Jepang yang terdaftarPostingan MetaPlanet Expands Bitcoin Empire with U.S. Trading Debut for Investors muncul di BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet, sebuah perusahaan publik berbasis di Jepang yang terdaftar

MetaPlanet Memperluas Kerajaan Bitcoin dengan Debut Perdagangan AS untuk Investor

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 10:41
Union
U$0.0029+2.04%
PUBLIC
PUBLIC$0.01908-0.10%
Bitcoin
BTC$96,927.86+1.82%
Housecoin
HOUSE$0.001861-3.12%
The AI Prophecy
ACT$0.02644+7.17%

Metaplanet, sebuah perusahaan publik berbasis di Jepang yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo, dengan senang hati memperkenalkan American Depositary Receipts (ADR) baru dengan simbol ticker $MPJPY. Bahkan Metaplanet sudah memiliki ticker OTC yang ada, yaitu $MTPLE. Tujuan utama peluncuran ini adalah untuk memperluas debut perdagangan AS bagi investor dengan memegang Bitcoin ($BTC) di Treasury House.

Sesuai dengan rinciannya, Metaplanet akan menjadi MicroStrategy setelah "strategi" dengan memegang Bitcoin. Jadi, hal ini sudah menarik perhatian maksimal dari pengguna dengan tindakan ini. Pengguna memiliki kepercayaan yang kuat terhadapnya, sehingga setiap tindakan Metaplanet menentukan rencana berikutnya untuk keuntungan pengguna. CryptosRus telah merilis berita ini melalui akun X resminya.

Langkah ADR Metaplanet Mengisyaratkan Perubahan Besar Pola Pikir Bitcoin

Langkah baru memperkenalkan (ADR) ini akan memberikan banyak bantuan kepada pengguna untuk membeli Metaplanet dengan lebih mudah tanpa memasuki pasar Jepang. Selain itu, ADR dapat diperdagangkan melalui dolar AS, yang mengurangi upaya untuk mengonversi Dolar ke mata uang lain untuk membeli Metaplanet.  

Di sisi lain, Metaplanet meluncurkan ADR dengan ticker $MPJPY, meskipun sudah memiliki OTC asli dengan ticker $MTPLF. Ini berarti bahwa Metaplanet memiliki ide besar dalam pikirannya bahwa sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat yang akan mengubah total pola pikir pengguna untuk memegang Bitcoin.

Metaplanet Bertaruh Besar pada Bitcoin, Memperluas Treasury untuk Investor AS

Satu hal yang sangat jelas bahwa masa depan sepenuhnya didasarkan pada Bitcoin, dan fakta ini dibuktikan oleh kecenderungan pasar terhadap keuangan terdesentralisasi (DeFi). Karena Bitcoin ini juga merupakan sumber energi yang dapat dibawa dan digunakan dalam bentuk sumber energi portabel.

Metaplanet dengan waspada mengumpulkan $BTC untuk menjadi strategi baru yang lebih kuat dan terpercaya yang mendapatkan posisi pertama di pasar dengan memegang $BTC dengan keunggulan besar. Singkatnya, langkah ini memperluas treasury Bitcoin ($BTC) untuk investor AS.

Source: https://blockchainreporter.net/metaplanet-expands-bitcoin-empire-with-u-s-trading-debut-for-investors/

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.0029
$0.0029$0.0029
-1.69%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21