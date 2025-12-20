BursaDEX+
Gubernur Federal Reserve Membantah Rumor Wawancara Ketua

Gubernur Federal Reserve Membantah Rumor Wawancara Ketua

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 10:18
Poin-Poin Utama:
  • Rumor wawancara Waller untuk Ketua Fed dibantah oleh sumber resmi.
  • Tidak ada dampak pasar terhadap cryptocurrency yang dilaporkan.
  • Para ahli menekankan pentingnya informasi yang terverifikasi.

Laporan menyebutkan bahwa Gubernur Federal Reserve Christopher Waller melakukan wawancara penting untuk posisi Ketua Fed dengan Presiden Trump, menurut klaim dari Jinshi yang mengutip CNBC.

Meskipun ada laporan tersebut, tidak ada sumber primer yang mengonfirmasi dampak cryptocurrency atau pasar, dan para ahli juga tidak mengaitkan klaim ini dengan pergeseran kebijakan ekonomi atau perkembangan kripto.

Tidak Ada Bukti yang Mengonfirmasi Wawancara Waller dengan Trump

Waller dilaporkan telah melakukan "wawancara yang kuat untuk Ketua Federal Reserve" dengan Presiden Trump, sebagaimana dirujuk oleh Jinshi dan CNBC. Meskipun demikian, terdapat ketiadaan bukti yang nyata dari saluran primer atau pernyataan resmi yang mengonfirmasi tuduhan ini.

Tidak ada perubahan signifikan dalam dinamika pasar yang diamati setelah laporan ini. Cryptocurrency utama seperti Ethereum dan Bitcoin tetap tidak terpengaruh. Para pemangku kepentingan mengandalkan tren dan data yang sudah ada, tidak terpengaruh oleh rumor spekulatif atau informasi yang belum terverifikasi.

Pengamat pasar dan komunitas kripto mendesak kehati-hatian, menekankan pentingnya mengandalkan berita yang berdasar. Para ahli menggarisbawahi peran kritis transparansi dan sumber terverifikasi di era informasi yang berpotensi menyesatkan.

Cryptocurrency Tidak Bergerak; Para Ahli Menyoroti Kebutuhan Informasi Terverifikasi

Tahukah Anda? Meskipun banyak transisi kepemimpinan dalam Federal Reserve, data historis menunjukkan dampak langsung yang terbatas terhadap valuasi cryptocurrency utama.

Menurut CoinMarketCap, Ethereum (ETH) dihargai $2.974,92, dengan kapitalisasi pasar $359,06 miliar, memegang dominasi pasar 12,06%. Meskipun volume perdagangan 24 jam turun 7,64%, Ethereum mencatat kenaikan 5,55% dalam periode yang sama. Khususnya, selama 90 hari, nilai Ethereum menurun 33,71%.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 02:13 UTC tanggal 20 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim peneliti Coincu menunjukkan bahwa meskipun berita spekulatif dapat memicu volatilitas jangka pendek, tren jangka panjang bergantung pada serangkaian faktor yang lebih komprehensif termasuk perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan. Pasar yang bergerak cepat memerlukan analisis yang cermat di luar laporan berita utama. Seperti yang dinyatakan Christopher Waller, "Tidak ada bukti keterlibatan Presiden Trump atau pihak lain dalam wawancara ketua dari sumber primer."

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/federal-reserve-chair-interview-rumors/

