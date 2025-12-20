Harga Bitcoin: BTC Menghadapi Penyesuaian Valuasi saat Bulls Berupaya Rebound

Wawasan Utama:

Harga Bitcoin menunjukkan tanda-tanda undervaluasi berdasarkan aktivitas transaksi on-chain.

Penjualan futures yang berat terus mempengaruhi pergerakan harga jangka pendek.

Pengamat pasar menunjuk pada siklus masa lalu untuk menjelaskan ekspektasi bullish yang diperbarui.

Harga Bitcoin (USD) sedang mengalami reset valuasi karena trader, analis, dan holder jangka panjang bereaksi terhadap sinyal pasar yang berubah.

Data on-chain, aktivitas futures, dan siklus pasar masa lalu membentuk ekspektasi tentang arah harga.

Meskipun tekanan jual tetap kuat, beberapa pengamat percaya Bitcoin bisa bergerak menuju fase pemulihan berdasarkan pola-pola sebelumnya.

Harga Bitcoin USD dan Reset Valuasi

Diskusi reset valuasi BTC telah meningkat setelah analisis terbaru dari indikator NVT Golden Cross.

Metrik ini membandingkan nilai pasar Bitcoin dengan aktivitas transaksi di jaringan.

Ini membantu investor menilai apakah harga sesuai dengan penggunaan aktual. Pembacaan terbaru menunjukkan harga turun lebih cepat daripada aktivitas jaringan selama penurunan terbaru.

Indikator turun hingga sekitar minus 0,58 pada titik terendahnya. Level ini telah muncul sebelumnya selama periode forced selling dan berkurangnya selera risiko.

Pada momen seperti itu, kelemahan harga Bitcoin sering kali mencerminkan unwinding leverage daripada menurunnya permintaan untuk jaringan.

Aktivitas transaksi cenderung bertahan lebih baik daripada nilai pasar. Analis memandang kesenjangan ini sebagai tanda undervaluasi, bukan kelemahan jaringan.

Analisis Harga Bitcoin | Sumber: CryptoQuant

Sejak itu, indikator telah naik menjadi sekitar minus 0,32. Perubahan ini menunjukkan harga perlahan menyesuaikan kembali ke fundamental.

Namun, metrik tetap negatif, menunjukkan Bitcoin masih dihargai di bawah hubungan historisnya dengan volume transaksi.

Pengamat pasar mengatakan fase ini sering muncul selama periode konsolidasi.

Siklus masa lalu menunjukkan reset valuasi serupa selama tekanan pasar yang lebih luas. Dalam kasus tersebut, harga kemudian stabil ketika tekanan jual mereda.

Pelaku pasar menekankan bahwa indikator tidak memprediksi pergerakan jangka pendek.

Sebaliknya, ini menunjukkan bagaimana investor menilai jaringan pada waktu tertentu. Pembacaan saat ini menunjuk pada penetapan harga yang hati-hati daripada optimisme berlebihan.

Penjualan Futures yang Berat Terus Menekan Harga Bitcoin

Meskipun ada tanda-tanda penyesuaian valuasi, tekanan jual tetap menjadi pengaruh utama pada harga Bitcoin.

Data dari pasar futures menunjukkan bahwa lebih dari $7,3 miliar dalam volume taker sell terjadi dalam enam jam.

Aktivitas ini menyoroti posisi downside yang kuat oleh trader yang menggunakan leverage.

Analisis Volume Taker Sell Bitcoin | Sumber: Maartunn

Penjualan futures yang berat dapat membatasi pemulihan harga bahkan ketika permintaan pasar spot tetap stabil.

Beberapa dari aktivitas ini mungkin mencerminkan hedging daripada panic selling. Namun, ini menambah tekanan selama periode likuiditas rendah dan sentimen yang tidak pasti.

Pada saat pelaporan, harga Bitcoin diperdagangkan mendekati $87.974,31, menunjukkan kenaikan 0,75% selama 24 jam.

Kapitalisasi pasar berada di sekitar $1,75 triliun, dan volume perdagangan mencapai $58,33 miliar, naik lebih dari 31%. Angka-angka ini menunjukkan partisipasi aktif, meskipun trader tetap berhati-hati.

Kombinasi volume yang meningkat dan penjualan berat menunjukkan ketidaksepakatan di antara pelaku pasar.

Beberapa trader memposisikan untuk penurunan lebih lanjut, sementara yang lain bersiap untuk rebound. Ketidakseimbangan ini sering menyebabkan volatilitas jangka pendek.

Beberapa suara industri berfokus pada perilaku pasar historis untuk menjelaskan kondisi saat ini.

Hunter Horsley, Chief Executive Officer Bitwise, mengatakan drawdown serupa telah terjadi berkali-kali sebelumnya di crypto.

Dia mencatat bahwa penurunan tajam sering diikuti oleh pemulihan dan tertinggi baru.

Horsley juga merujuk pada pergerakan harga di awal tahun 2025. Selama periode itu, kuartal pertama mengalami kelemahan, diikuti oleh kenaikan di kuartal kedua dan ketiga.

Perkembangan Rebound Bitcoin | Sumber: Hunter Horsley

Komentarnya menyoroti bagaimana reaksi investor cenderung berulang di seluruh siklus. Ketakutan sering meningkat selama pullback, sementara rebound membuat banyak trader tidak siap.

Perlu dicatat bahwa pandangan seperti itu mencerminkan kepercayaan pada struktur pasar jangka panjang, bukan kepastian tentang waktu.

Mereka menekankan bahwa pola masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Namun, mereka memberikan konteks mengapa beberapa investor tetap terlibat meskipun tekanan terus berlanjut.

Kondisi reset valuasi harga Bitcoin tetap menjadi pusat dari pandangan ini.

Ketika harga perlahan terhubung kembali dengan aktivitas jaringan, analis percaya pasar bisa bergerak menuju fase yang lebih seimbang.

Untuk saat ini, Bitcoin USD tetap dalam transisi, dibentuk oleh tekanan jual, sentimen hati-hati, dan perhatian dekat pada data on-chain.