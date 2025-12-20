Dompet ICO Ethereum Mentransfer 2.000 ETH Senilai $5,96 Juta Setelah Satu Dekade Tidak Aktif, Mengungkap ROI 9.616x

COINOTAG News, 20 Desember — menurut pemantauan LookIntoChain, sebuah dompet ICO Ethereum yang tidak aktif (0xbDb6) telah memindahkan seluruh saldo 2.000 ETH ke alamat baru setelah lebih dari satu dekade tidak aktif. Pemegang awalnya berpartisipasi dalam ICO dengan pengeluaran sekitar $620 dan kini memegang posisi on-chain senilai hampir $5,96 juta, yang mewakili ROI sekitar 9.616x. Langkah ini, meskipun merupakan rutinitas di blockchain, menandakan peristiwa likuiditas on-chain yang baru dan implikasi potensial terhadap struktur mikro pasar, termasuk hosting likuiditas dan penemuan harga. Para trader harus memantau dompet tujuan untuk aktivitas distribusi dan menilai apakah ada pengungkapan yang menyertai transfer tersebut. Insiden ini menggarisbawahi dampak berkelanjutan dari arus masuk modal tahap awal terhadap dinamika jaringan Ethereum dan hasil investor.