Pandangan Pasar Kripto 2026 Coinbase Menyoroti Tren Utama

Poin-Poin Penting: Pandangan Coinbase tentang Bitcoin, regulasi, dan strategi institusional.

Ekonomi digital yang berkembang mendefinisikan eksplorasi "DAT 2.0".

Fokus perdagangan profesional menggeser strategi institusional.

Coinbase Institutional merilis laporan "2026 Crypto Market Outlook" pada 20 Desember, menguraikan prediksi untuk Bitcoin, Ethereum, dan SOL, serta tren regulasi dan pasar.

Wawasan laporan tersebut menunjukkan pergeseran dalam strategi institusional dan ekonomi token, memengaruhi praktik cryptocurrency secara global. Perubahan yang diantisipasi dapat mendefinisikan ulang manajemen aset digital pada tahun 2026.

Peran Bitcoin dan Ethereum yang Muncul sebagai Komoditas

Coinbase Institutional menerbitkan laporan terperinci berjudul "2026 Crypto Market Outlook," yang meneliti faktor-faktor yang kemungkinan akan membentuk lanskap kripto. Dirilis pada 20 Desember 2025, laporan ini menawarkan wawasan tentang Bitcoin, Ethereum, dan pasar yang lebih luas. Laporan ini menyajikan model partisipasi institusional, memperkirakan pergeseran dari akumulasi ke perdagangan profesional. Institusi mungkin memandang ruang blok berdaulat sebagai komoditas digital utama di tengah pergeseran regulasi. Wawasan menyoroti pengaruh regulasi dan strategi yang akan memengaruhi pendekatan risiko institusional, strategi, dan kepatuhan selama lanskap 2026.

Coincu berspekulasi bahwa kerangka regulasi dapat secara substansial memengaruhi transaksi kripto institusional. Pendapat ahli menunjukkan fokus ekonomi digital, memengaruhi tidak hanya dinamika pasar tetapi juga pendekatan kepatuhan yang lebih luas.

Pergeseran Perdagangan Institusional di Tengah Transformasi Regulasi

Tahukah Anda? Konsep Bitcoin sebagai komoditas digital telah berkembang sejak awal kemunculannya, dengan meningkatnya minat institusional membentuk kembali dinamika pasarnya.

Bitcoin (BTC) baru-baru ini mencapai $88.233,60 dengan kapitalisasi pasar $1,76 triliun dan dominasi 58,93%, menurut CoinMarketCap. Tantangan saat ini mencakup penurunan 30 hari sebesar 3,74% dan penurunan 90 hari sebesar 23,63%, dengan pembaruan terakhir dilaporkan pada pukul 09:43 UTC pada 20 Desember 2025.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 09:43 UTC pada 20 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

