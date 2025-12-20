BursaDEX+
PANews melaporkan pada 20 Desember bahwa Valour, anak perusahaan DeFi Technologies yang terdaftar di Nasdaq, mengumumkan peluncuran Bull Bitcoin X2 Valour dan Bull Ethereum X2

Valour, anak perusahaan dari DeFi Technologies, meluncurkan ETP BTC dan ETH dengan leverage konstan di pasar saham Swedia.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/20 18:22
PANews melaporkan pada 20 Desember bahwa Valour, anak perusahaan dari DeFi Technologies yang terdaftar di Nasdaq, mengumumkan peluncuran Bull Bitcoin X2 Valour dan Bull Ethereum X2 Valour, produk yang diperdagangkan di bursa dengan leverage konstan untuk Bitcoin dan Ethereum, di pasar saham Swedia Spotlight Stock Market, memberikan investor kesempatan untuk berinvestasi dalam Bitcoin dan Ethereum dengan leverage hingga 2x.

Peluang Pasar
