DeepSeek AI Memprediksi Harga Solana Mencapai $600 di 2026 – SOL Akan Mengalahkan BTC

Pemberitahuan: Artikel ini berisi wawasan dari penulis independen dan berada di luar tanggung jawab editorial BitcoinMagazine.nl. Informasi ini ditujukan untuk edukasi dan refleksi. Ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Crypto sangat volatil dan ada peluang serta risiko dalam investasi ini. Anda bisa kehilangan investasi Anda. Menurut DeepSeek AI, harga Solana berada di ambang siklus baru. Bukan karena hype, tetapi karena pertumbuhan penggunaan, volume DEX yang kuat, dan minat yang meningkat dari pihak besar. Analisis ini menghasilkan kesimpulan yang menarik, karena crypto AI melihat kemungkinan harga SOL sekitar $600 di tahun 2026. Prompt – sumber: DeepSeek AI Harga Solana mendapat dorongan dari upgrade Alpenglow DeepSeek AI dimulai dengan upgrade Alpenglow yang sekarang dalam fase pengujian. Ini harus membuat Solana lebih stabil pada saat jaringan dibebani secara berat. Lebih sedikit penundaan. Lebih sedikit risiko pemadaman. Lebih tenang untuk pengguna dan pengembang. .@aeyakovenko teases Solana's massive Alpenglow upgrade on testnet by Breakpoint pic.twitter.com/5eXKUADOkZ — Solana (@solana) November 3, 2025 Untuk model AI, ini penting. Jaringan yang tetap andal secara teknis menarik lebih banyak aktivitas dalam jangka panjang. DeepSeek melihat bahwa Solana dengan demikian menjadi lebih menarik untuk aplikasi yang membutuhkan banyak transaksi, seperti DeFi dan trading. Itu membentuk dasar yang kuat di bawah harga Solana menurut model tersebut. Baca juga artikel kami tentang Coinbase yang menggugat negara bagian Amerika karena pengawasan. Volume DEX yang tinggi memastikan harga Solana yang kuat Poin kedua dalam analisis adalah volume perdagangan di exchange terdesentralisasi. Solana telah menunjukkan pertumbuhan di sini untuk waktu yang lama, bahkan dalam fase pasar yang lemah. Itu luar biasa. DeepSeek AI melihat ini sebagai tanda penggunaan nyata. Orang terus berdagang, membangun, dan menguji. Itu membuat harga SOL kurang bergantung pada sentimen jangka pendek. Tidak setiap pump langsung diperlukan untuk menjaga aktivitas. Itu membedakan Solana dari banyak jaringan lainnya. Untuk penggemar, kami telah membuat panduan cara terbaik membeli Solana. Aliran masuk Solana ETF menunjukkan akumulasi diam-diam Berita Solana terbaru seputar netflows ETF juga berperan. Data menunjukkan bahwa ada hari-hari dengan aliran masuk yang jelas, sementara harga hampir tidak bergerak. Menurut DeepSeek AI, itu sering bukan kebetulan. Solana ETF netflow – sumber: SoSoValue Perilaku ini cocok dengan pihak institusional. Mereka membeli dengan tenang, tanpa mengejar pasar. AI membandingkan ini dengan fase-fase sebelumnya di Ethereum. Pertama konsolidasi panjang. Kemudian gerakan tajam ke atas. Pola itu model kenali sekarang dengan hati-hati di Solana. Apa yang akan dilakukan Solana terhadap Bitcoin DeepSeek AI membuat perbedaan yang jelas antara fungsi dan kinerja. Bitcoin tetap menjadi penyimpan nilai menurut model tersebut. Solana adalah jaringan penggunaan. Perbedaan itu menjadi penting di pasar bullish. Jaringan dengan banyak aktivitas sering bergerak lebih keras daripada sentimen berputar. Lebih banyak transaksi berarti lebih banyak permintaan untuk jaringan. Itu meningkatkan kemungkinan bahwa harga Solana naik secara persentase lebih cepat daripada Bitcoin. Bukan karena Solana "lebih baik", tetapi karena memiliki peran yang berbeda. Prediksi Solana $600 sesuai dengan grafik panjang Prediksi Solana $600 tidak muncul begitu saja. Pada grafik mingguan, level ini sejalan dengan ekstensi Fibonacci otomatis. Itu adalah zona di mana pasar sering bereaksi setelah tren besar. Support dan Resistance + Auto Fibonacci Extension harga Solana – sumber: TradingView DeepSeek AI menggabungkan level teknis ini dengan pertumbuhan fundamental. Selama Solana terus membuat bottom yang lebih tinggi dan mempertahankan support penting, skenario ini tetap logis menurut model tersebut. Bukan jaminan, tetapi jalur yang realistis dalam siklus yang kuat. Crypto AI juga melihat risiko yang jelas Analisis tetap tenang. DeepSeek AI menyebutkan risiko. Masalah jaringan tetap menjadi titik sensitif. Persaingan dari chain cepat lainnya dapat memberi tekanan sementara pada harga SOL. Jawaban – sumber: DeepSeek AI Makro juga berperan. Jika likuiditas mengering, setiap crypto mengalami kesulitan. Oleh karena itu AI melihat $600 bukan sebagai kepastian, tetapi sebagai hasil dengan adopsi berkelanjutan dan kondisi pasar yang stabil. Lihat di sini ekspektasi harga Solana untuk jangka panjang. Timeline harga Solana menuju 2026 menurut DeepSeek AI Menurut model, bagian terakhir tahun 2025 terutama berada dalam tanda pembangunan. Lebih banyak pengguna adalah lebih banyak modal dan lebih banyak kepercayaan. Percepatan nyata diharapkan DeepSeek AI baru di tahun 2026, ketika beberapa faktor berkumpul. Intinya sederhana. Solana semakin kurang dipandang sebagai proyek hype oleh crypto AI. Ini telah menjadi infrastruktur. Dan jika tren itu berlanjut, berita Solana tetap menjadi faktor tetap di pasar. Maka pertanyaannya bukan apakah Solana naik, tetapi seberapa jauh. Sekarang pasar masih dalam konsolidasi dan menunggu apakah prediksi DeepSeek AI terwujud, ini adalah momen menarik untuk melihat cara populer menghasilkan uang dengan crypto. Pemberitahuan: Artikel ini berisi wawasan dari penulis independen dan berada di luar tanggung jawab editorial BitcoinMagazine.nl. Informasi ini ditujukan untuk edukasi dan refleksi. Ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Crypto sangat volatil dan ada peluang serta risiko dalam investasi ini. Anda bisa kehilangan investasi Anda.

