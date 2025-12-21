BursaDEX+
Harga HBAR Mulai Mengikuti Bitcoin: Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 00:05
Hedera
HBAR$0.12166-1.58%
Polytrade
TRADE$0.05947-1.17%
NEAR
NEAR$1.802-1.20%
Movement
MOVE$0.04006+4.29%
Bitcoin
BTC$96,734.44+1.67%

HBAR milik Hedera terus diperdagangkan di bawah tekanan karena tren turun yang persisten membatasi upaya kenaikan. Beberapa upaya breakout telah gagal, membuat altcoin ini tidak dapat mencapai level yang lebih tinggi.

Lingkungan pasar yang lebih luas telah menambah tekanan, mencegah HBAR untuk mendapatkan daya tarik meskipun terjadi stabilisasi singkat di dekat zona support kunci.

Hedera Menghadapi Sentimen Bearish

Indikator teknikal menunjukkan momentum bearish yang meningkat. Indikator Squeeze Momentum dirilis pada awal minggu lalu, memicu volatilitas yang meningkat. Alih-alih pergerakan naik, rilis tersebut mengakibatkan penurunan harga yang tajam, memperkuat sentimen negatif di kalangan trader jangka pendek.

Histogram indikator terus menguat di wilayah bearish. Pola ini menunjukkan tekanan jual tetap dominan. Penguatan momentum turun mengurangi kemungkinan pemulihan harga HBAR, karena trader ragu untuk masuk kembali ke posisi di tengah konfirmasi teknikal yang lemah.

Indikator Squeeze Momentum HBAR. Sumber: TradingView

Prospek makro HBAR sangat terkait dengan kinerja Bitcoin. Altcoin ini saat ini menunjukkan korelasi yang kuat sebesar 0,79 dengan BTC. Hubungan ini menunjukkan bahwa HBAR sebagian besar mencerminkan pergerakan harga Bitcoin daripada bertindak secara independen.

Kesulitan Bitcoin untuk pulih oleh karena itu sangat membebani HBAR. Ketika BTC kekurangan momentum, aset yang berkorelasi sering menghadapi kendala serupa. Kecuali Bitcoin mengalami rebound yang berkelanjutan, kemampuan HBAR untuk memecahkan tren turunnya tetap terbatas oleh kelemahan pasar yang lebih luas.

Korelasi HBAR Dengan Bitcoin. Sumber: TradingView

Harga HBAR Dapat Mengalami Penurunan Lebih Lanjut

HBAR diperdagangkan di dekat $0,111 pada saat penulisan, bertahan sedikit di atas support $0,110. Token ini turun 24,5% pada awal minggu lalu setelah gagal keluar dari tren turun selama sebulan. Aksi harga saat ini menunjukkan stabilisasi yang hati-hati daripada pembalikan.

Mengingat kondisi yang ada, HBAR mungkin terus berjuang di bawah level $0,120. Momentum bearish yang persisten dapat menyeret harga menuju $0,099. Pergerakan ke zona ini akan memperpanjang kerugian dan memperkuat tren turun yang telah mendominasi sesi perdagangan baru-baru ini.

Analisis Harga HBAR. Sumber: TradingView

Alternatif bullish bergantung pada arus masuk investor yang baru. Minat beli yang meningkat dapat membantu HBAR merebut kembali $0,120 dan keluar dari struktur turunnya. Dorongan berkelanjutan menuju $0,125 akan membatalkan tesis bearish dan menandakan peningkatan kepercayaan di antara pelaku pasar.

Sumber: https://beincrypto.com/hbar-price-downtrend-tied-to-bitcoin/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

