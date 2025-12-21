BursaDEX+
Postingan Reli Harga Solana Bergantung pada Pemegang SOL yang Ada, Bukan Pembeli muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana telah berjuang untuk pulih setelah penurunan harga baru-baru ini

Reli Harga Solana Bergantung pada Pemegang SOL yang Ada, Bukan Pembeli

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 05:11
Solana telah kesulitan untuk pulih setelah penurunan harga baru-baru ini, dengan SOL tetap terbatas di bawah resistance $130. Altcoin ini telah menunjukkan upaya untuk stabil, namun momentum tetap rapuh. 

Tidak seperti reli sebelumnya yang didorong oleh aliran masuk baru, pergerakan berikutnya tampaknya bergantung pada holder Solana yang ada daripada pendatang pasar baru.

Beberapa Holder Solana Menunjukkan Ketahanan

Data on-chain menunjukkan tanda-tanda awal stabilisasi. Chaikin Money Flow telah mencatat peningkatan tajam selama beberapa hari terakhir. Meskipun indikator tetap di bawah garis nol, pergerakan ke atas menunjukkan bahwa aliran keluar modal sedang melambat.

Pergeseran ini sangat penting untuk prospek pemulihan Solana. Penurunan aliran keluar sering kali mendahului transisi menuju aliran masuk. Begitu tekanan beli melebihi tekanan jual, harga SOL dapat merespons dengan cepat. Peningkatan berkelanjutan dalam CMF akan menandakan kembalinya kepercayaan di antara holder saat ini.

Solana CMF. Sumber: TradingView

Indikator makro menunjukkan gambaran yang lebih hati-hati. Jumlah alamat Solana baru telah turun tajam dalam sesi terakhir. Alamat baru menurun dari 6,077 juta menjadi 5,390 juta, penurunan 11,3% selama sepuluh hari.

Penurunan partisipasi jaringan menunjukkan minat spekulatif yang lebih lemah. Investor baru tampak ragu-ragu, mengutip insentif jangka pendek yang terbatas. Kurangnya permintaan baru ini menempatkan pentingnya lebih besar pada holder yang ada untuk mendukung stabilitas harga dan setiap upaya pemulihan.

Solana New Addresses. Sumber: Glassnode

Pemulihan Harga SOL Dimungkinkan

Solana diperdagangkan mendekati $126 pada saat penulisan, tetap di bawah level resistance $130. Aksi harga menunjukkan konsolidasi daripada breakout. Tujuan langsung untuk SOL adalah merebut kembali $130, yang akan menandai pergeseran momentum jangka pendek.

Penurunan aliran keluar meningkatkan probabilitas rebound. Jika holder saat ini mempertahankan akumulasi dan aliran masuk muncul, tekanan beli dapat mengangkat SOL menuju $130. Pergerakan berkelanjutan di atas level ini akan memerlukan dukungan konsisten daripada lonjakan spekulatif singkat.

Solana Price Analysis. Sumber: TradingView

Risiko penurunan tetap ada jika sentimen memburuk. Penjualan yang diperbarui dapat mendorong Solana di bawah support $123. Breakdown pada level tersebut dapat mengekspos $118 sebagai target penurunan berikutnya. Kehilangan support ini akan membatalkan prospek bullish dan memperkuat kelemahan jangka pendek.

Sumber: https://beincrypto.com/solana-seeling-pressure-drops/

