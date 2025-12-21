Litecoin Mengikuti Momentum Bitcoin, Tapi Resistensi Mengintai di $79,60

Menurut pembaruan harian CryptoWzrd, Litecoin (LTC) ditutup pada hari ini dengan nada bullish, mengikuti sentimen pasar Bitcoin secara keseluruhan. Sementara bertahan di atas $75,20 membuat prospek tetap positif, penembusan di bawah level ini akan menandakan tekanan bearish. Sebaliknya, pengujian ulang terhadap resistance $79,60 yang disertai dengan tanda-tanda kelemahan dapat menghadirkan peluang shorting potensial.

Litecoin Mencerminkan Momentum Bitcoin Dalam Penutupan Harian

Berdasarkan analisis CryptoWzrd, baik candle harian untuk Litecoin maupun rasio LTC/BTC ditutup dalam orientasi bullish hari ini, sebagian besar mencerminkan sentimen positif yang ditetapkan oleh Bitcoin. Namun, analis memperingatkan bahwa agar pasangan LTC/BTC mengonfirmasi perubahan bullish yang berkelanjutan, pasangan ini harus terus mencetak lebih banyak candle harian bullish dari lokasi saat ini.

CryptoWzrd menekankan bahwa pergerakan keseluruhan Litecoin tetap sangat terikat pada sentimen pasar umum Bitcoin. Untuk Litecoin, kunci langsung dalam mempertahankan prospek yang menguntungkan adalah bertahan di atas level $80. Titik harga ini sangat penting karena menjaga aset tetap berada dalam wilayah positif dan di atas garis support kritis.

Sebaliknya, analis memperingatkan bahwa penembusan dan penutupan yang menentukan di bawah support $80 akan langsung mengubah prospek menjadi bearish. Kegagalan seperti itu akan memvalidasi penurunan lebih lanjut, menargetkan level support signifikan berikutnya, yang diproyeksikan berada di sekitar $68. Tanda $80 ini oleh karena itu merupakan garis struktural yang memisahkan momentum positif dan negatif.

Mengingat akhir pekan, fokus trading langsung analis akan beralih ke grafik timeframe yang lebih rendah untuk mencari peluang scalp cepat untuk hari berikutnya. Meskipun ada pergeseran taktis ini, ia menyarankan untuk mempertahankan ekspektasi yang rasional, mengakui bahwa sesi akhir pekan dengan likuiditas rendah sering membatasi pergerakan yang menentukan dan memerlukan kehati-hatian.

Volatilitas Intraday Mengatur Panggung Untuk Trading Utama

CryptoWzrd menambahkan analisisnya dengan mencatat bahwa grafik intraday untuk LTC cukup volatil, memerlukan pendekatan yang terkalkulasi untuk entry. Dia menguraikan skenario positif yang jelas jika harga berhasil menguji ulang level support utama $75,20 dan kemudian menindaklanjuti dengan mencetak pola pembalikan bullish yang terlihat.

Namun, analis mencatat bahwa penembusan yang menentukan di bawah support $75,20 akan membatalkan harapan bullish dan menandakan trading kelanjutan short. Skenario lain melibatkan pergerakan naik untuk menguji level resistance $79,60, di mana pola pembalikan bearish yang jelas akan mengonfirmasi penolakan dan memicu entry short.

Pada dasarnya, strategi ini bergantung pada menunggu harga mengonfirmasi arahnya pada batas-batas yang ditentukan. CryptoWzrd menyimpulkan dengan menyarankan trader untuk bersabar dan menunggu peluang trading matang berikutnya untuk sepenuhnya terbentuk dan memvalidasi arah yang dimaksud sebelum berkomitmen pada posisi.

Source: https://www.newsbtc.com/news/litecoin/litecoin-follows-bitcoins-momentum/