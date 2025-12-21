Pertempuran Bitcoin dan Secercah Harapan Altcoin: Menavigasi Lanskap Kripto yang Bergejolak

Pada pagi Minggu yang tenang, pasar cryptocurrency mengamati penurunan lebih lanjut dalam aktivitas perdagangan, bersamaan dengan tidak adanya berita besar yang diharapkan pada minggu mendatang. Dengan altcoin mengalami penurunan kecil, Bitcoin (BTC) berjuang untuk mempertahankan posisinya di atas angka $88.000 dalam pasar yang penuh dengan ketidakpastian.

