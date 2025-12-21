Yayasan Ethereum Memprioritaskan Keamanan dengan Standar Enkripsi Baru

Poin-Poin Penting: Ethereum Foundation merencanakan pergeseran standar enkripsi 128-bit pada tahun 2026.

Keamanan diprioritaskan di atas kecepatan untuk proyek zkEVM.

Peningkatan kredibilitas bertujuan menarik investor institusional bernilai tinggi.

Ethereum Foundation bertujuan untuk memprioritaskan keamanan di atas kecepatan pada tahun 2026, mewajibkan standar enkripsi 128-bit untuk zkEVM, sesuai pengumuman terbaru.

Pergeseran ini menekankan pentingnya keamanan kriptografi dalam blockchain, yang berpotensi mempengaruhi proyek skalabilitas namun memperkuat kepercayaan institusional dalam jangka panjang.

Strategi Enkripsi 128-bit Ethereum untuk Keamanan yang Ditingkatkan

Ethereum Foundation telah menguraikan rencana untuk menerapkan standar enkripsi 128-bit untuk zkEVM pada tahun 2026. Ini bertujuan untuk mengatasi risiko teoritis dan memperkuat keamanan kriptografi dasar dalam infrastruktur Ethereum, memastikan ketahanan jangka panjang.

Pengumuman tersebut menekankan potensi perlambatan dalam proyek skalabilitas karena fokus keamanan yang meningkat. Namun, ketahanan dan kredibilitas jangka panjang dicatat sebagai hal yang krusial untuk keterlibatan institusional.

Volatilitas Harga Ethereum di Tengah Peningkatan Keamanan

Tahukah Anda? Pergeseran ke enkripsi 128-bit adalah langkah signifikan dalam meningkatkan keamanan blockchain, yang telah menjadi kekhawatiran yang berkembang dalam komunitas kripto.

Ethereum (ETH) saat ini diperdagangkan pada $2.974,95 dengan kapitalisasi pasar sebesar $359,06 miliar. Harganya turun sebesar 0,25% selama 24 jam terakhir, mencerminkan volatilitas pasar yang sedikit.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 06:13 UTC tanggal 21 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari Coincu Research menunjukkan bahwa peningkatan standar kriptografi dapat menghasilkan blockchain yang lebih aman tetapi mungkin memperlambat skalabilitas proyek. Stabilitas jangka panjang dapat menumbuhkan kepercayaan institusional yang lebih besar.