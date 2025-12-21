BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Ethereum Foundation Prioritaskan Keamanan dengan Standar Enkripsi Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Ethereum Foundation merencanakan 128-bitPostingan Ethereum Foundation Prioritaskan Keamanan dengan Standar Enkripsi Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Ethereum Foundation merencanakan 128-bit

Yayasan Ethereum Memprioritaskan Keamanan dengan Standar Enkripsi Baru

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 14:19
Bitdealer
BIT$0.001692-9.22%
Intuition
TRUST$0.1123-2.17%
Belong
LONG$0.003519--%
Ethereum
ETH$3,370.03+1.39%
Capverse
CAP$0.13112-0.29%
Poin-Poin Penting:
  • Ethereum Foundation merencanakan pergeseran standar enkripsi 128-bit pada tahun 2026.
  • Keamanan diprioritaskan di atas kecepatan untuk proyek zkEVM.
  • Peningkatan kredibilitas bertujuan menarik investor institusional bernilai tinggi.

Ethereum Foundation bertujuan untuk memprioritaskan keamanan di atas kecepatan pada tahun 2026, mewajibkan standar enkripsi 128-bit untuk zkEVM, sesuai pengumuman terbaru.

Pergeseran ini menekankan pentingnya keamanan kriptografi dalam blockchain, yang berpotensi mempengaruhi proyek skalabilitas namun memperkuat kepercayaan institusional dalam jangka panjang.

Strategi Enkripsi 128-bit Ethereum untuk Keamanan yang Ditingkatkan

Ethereum Foundation telah menguraikan rencana untuk menerapkan standar enkripsi 128-bit untuk zkEVM pada tahun 2026. Ini bertujuan untuk mengatasi risiko teoritis dan memperkuat keamanan kriptografi dasar dalam infrastruktur Ethereum, memastikan ketahanan jangka panjang.

Pengumuman tersebut menekankan potensi perlambatan dalam proyek skalabilitas karena fokus keamanan yang meningkat. Namun, ketahanan dan kredibilitas jangka panjang dicatat sebagai hal yang krusial untuk keterlibatan institusional.

Volatilitas Harga Ethereum di Tengah Peningkatan Keamanan

Tahukah Anda? Pergeseran ke enkripsi 128-bit adalah langkah signifikan dalam meningkatkan keamanan blockchain, yang telah menjadi kekhawatiran yang berkembang dalam komunitas kripto.

Ethereum (ETH) saat ini diperdagangkan pada $2.974,95 dengan kapitalisasi pasar sebesar $359,06 miliar. Harganya turun sebesar 0,25% selama 24 jam terakhir, mencerminkan volatilitas pasar yang sedikit.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 06:13 UTC tanggal 21 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari Coincu Research menunjukkan bahwa peningkatan standar kriptografi dapat menghasilkan blockchain yang lebih aman tetapi mungkin memperlambat skalabilitas proyek. Stabilitas jangka panjang dapat menumbuhkan kepercayaan institusional yang lebih besar.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/ethereum/ethereum-foundation-security-encryption/

Peluang Pasar
Logo Bitdealer
Harga Bitdealer(BIT)
$0.001692
$0.001692$0.001692
-7.33%
USD
Grafik Harga Live Bitdealer (BIT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38