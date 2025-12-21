BursaDEX+
Sentimen Pasar Crypto Belum Cukup Takut Untuk Mencapai Titik Terendah: Santiment

Sentimen Pasar Kripto Belum Cukup Takut untuk Mencapai Titik Terendah: Santiment

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 15:36
Trader kripto belum menunjukkan cukup ketakutan di media sosial untuk mengonfirmasi dasar pasar, menurut seorang analis kripto yang menyarankan Bitcoin masih bisa turun ke sekitar $75.000.

"Terlihat sangat menggoda untuk mendekati lebih dekat lagi," kata pendiri platform sentimen pasar kripto Santiment, Maksim Balashevich, dalam video yang dipublikasikan di YouTube pada hari Jumat.

Pergerakan ke level tersebut akan mewakili penurunan sekitar 14,77% dari harga Bitcoin (BTC) saat ini sebesar $88.350, menurut CoinMarketCap.

Bitcoin naik 1,81% selama 30 hari terakhir. Sumber: CoinMarketCap

Balashevich menjelaskan bahwa keraguannya berasal dari mengamati optimisme signifikan secara online bahwa tren turun akan berbalik dalam waktu dekat, yang menurutnya biasanya bukan kasus ketika dasar pasar yang sebenarnya sedang terbentuk.

"Massa belum cukup takut untuk mencapai dasar," kata Santiment dalam laporan pada hari yang sama.

Komentar yang terlalu optimis adalah "bukan yang ingin saya lihat," kata Balashevich

"Di satu saluran tertentu yang didominasi massa atau didominasi ritel, mereka sebagian besar membahas Bank of Japan memotong suku bunga, dan bear terjebak, dan sekarang kita akan terus naik dari sini," katanya.

"Pernyataan semacam ini bukan yang ingin saya lihat," katanya, menambahkan bahwa jika keadaannya berbeda, dia akan "sangat yakin" dalam menyebut dasar pasar.

Bank sentral Jepang menaikkan suku bunga ke level tertinggi 30 tahun sebesar 0,75% pada hari Jumat, langkah yang sebelumnya telah dikaitkan dengan koreksi sekitar 20% pada Bitcoin.

Namun, Balashevich mengatakan pergerakan turun ke level harga ini berpotensi memberikan "pengaturan yang sangat baik" bagi trader.

Pada hari Kamis, Jurrien Timmer, direktur riset makro global Fidelity, mengatakan bahwa Bitcoin bisa mengambil "tahun libur" di 2026, dengan harga berpotensi turun ke sekitar $65.000.

Analis lain, seperti chief investment officer Bitwise Matt Hougan, memperkirakan 2026 akan menjadi "tahun naik" untuk Bitcoin.

Indikator pasar kripto bertentangan dengan pandangan Balashevich

Meskipun Balashevich tidak yakin bahwa pasar telah mencapai dasarnya, indikator pasar kripto menunjukkan sebaliknya.

Crypto Fear & Greed Index, yang mengukur sentimen pasar kripto secara keseluruhan, telah bertahan di wilayah "Extreme Fear" sejak 14 Desember. Pada hari Minggu, Index mencatat skor "Extreme Fear" sebesar 20.

Terkait: Pembelian institusional Bitcoin membalikkan pasokan baru untuk pertama kalinya dalam 6 minggu

Indikator lain menunjukkan posisi risk-off di antara trader kripto. 

Altcoin Season Index, yang mengukur kinerja 100 altcoin teratas relatif terhadap Bitcoin selama 90 hari terakhir, mencatat pembacaan "Bitcoin Season" sebesar 17 dari 100 pada hari Sabtu.

Majalah: Pertanyaan besar: Apakah Bitcoin akan bertahan dari pemadaman listrik 10 tahun?

Sumber: https://cointelegraph.com/news/crypto-market-sentiment-fear-levels-bitcoin-price-slide-santiment?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

