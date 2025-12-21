Bisakah harga Bitcoin naik ke level yang lebih tinggi dengan pembelian on-chain sebesar 2.509 BTC?

Bisakah harga Bitcoin mencapai level yang lebih tinggi dengan pembelian on-chain 2.509 BTC?

Tiga dompet Bitcoin baru telah menerima sekitar 2.509 BTC secara bersamaan dalam satu hari dari dompet yang terkait dengan FalconX. Ini adalah total nilai sekitar 220 juta dolar. Semua transaksi ini terjadi dalam 24 jam dan memiliki ukuran yang hampir sama. Pada saat yang sama, data makro dan angka dominasi menunjukkan bahwa pasar BTC berada pada titik penting. Bagaimana semua ini mempengaruhi harga Bitcoin? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "sepemikiran" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Harga Bitcoin: pengaruh pembelian on-chain besar oleh dompet baru Data blockchain menunjukkan bahwa tiga dompet Bitcoin yang baru dibuat menerima BTC hampir bersamaan dari hot wallet FalconX. Setiap dompet menerima sekitar 836 BTC. Secara total ini mencapai sekitar 2.509 BTC. Karena distribusi yang sama, kemungkinan satu pelaku pasar membagi pembelian di beberapa dompet. Jenis pembagian ini sering digunakan oleh pihak institusional. Dengan menyebarkan pembelian, visibilitas di blockchain dibatasi. Namun ini tidak mengatakan apa pun tentang siapa yang ada di baliknya. FalconX adalah trading desk yang bekerja untuk beberapa klien. Jadi transfer tersebut bisa saja merupakan bagian dari penyelesaian internal, struktur kustodi, atau perpindahan aset atas nama klien. Yang pasti adalah bahwa ini adalah dompet baru. Alamat dompet ini tidak memiliki aktivitas sebelumnya sebelum transaksi ini. Ini menunjukkan bahwa BTC tidak dipindahkan antara pemegang yang ada, tetapi benar-benar ditransfer ke lokasi penyimpanan baru. WHALE BUYS THE DIP: SCOOPS $221M BTC Three fresh wallets snapped up 2,509 $BTC worth $221 MILLION over the past 24 hours from FalconX, indicating a single whale aggressively accumulating the dip. pic.twitter.com/FDKIcGtjNs — Coin Bureau (@coinbureau) December 20, 2025 Crypto mana yang harus dibeli sekarang?Baca panduan lengkap kami dan pelajari crypto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Crypto mana yang harus dibeli sekarang? Federal Reserve telah menurunkan suku bunga seperti yang diharapkan, dan oleh karena itu peluang akan muncul lagi di pasar crypto bulan ini. Ini sangat bullish untuk crypto, dan oleh karena itu trader terkenal dunia tiba-tiba all-in pada altcoin seperti XRP. Satu pertanyaan terus muncul: crypto mana yang harus Anda beli sekarang? Dalam ini… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Apa yang dikatakan aktivitas harga Bitcoin ini tentang permintaan BTC Data on-chain menunjukkan bahwa jenis pembelian ini biasanya tidak dilakukan oleh investor ritel. Ukuran dan waktu menunjukkan pihak profesional. Pihak-pihak tersebut biasanya tidak membeli secara impulsif, tetapi berdasarkan likuiditas dan struktur jangka panjang. Fakta bahwa jumlah BTC ini dibeli dalam waktu singkat berarti ada pasokan yang cukup pada harga yang berlaku. Ini juga menunjukkan bahwa penjualnya bersedia melepaskan volume besar tanpa tekanan harga yang kuat. Pada saat yang sama, BTC ini langsung menghilang dari lingkungan perdagangan aktif menuju dompet baru. Secara historis, perilaku ini menyebabkan pasokan yang dapat diperdagangkan bebas menurun. Ini tidak menjamin pergerakan harga langsung, tetapi mengubah komposisi pasar. Lebih sedikit BTC dalam sirkulasi aktif berarti permintaan masa depan dapat memiliki dampak lebih cepat. Indikator makro menghubungkan harga Bitcoin dengan ekonomi Selain data on-chain, konteks ekonomi makro juga berperan. Perbandingan antara harga Bitcoin dan ISM Purchasing Managers' Index misalnya menunjukkan bahwa kenaikan harga besar dalam siklus BTC sebelumnya sering bertepatan dengan ekspansi ekonomi. ISM PMI mengukur aktivitas di industri manufaktur Amerika. Nilai di atas 50 berarti pertumbuhan. Di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Di bull market sebelumnya, fase terkuat dari harga Bitcoin baru dimulai setelah PMI secara struktural di atas 50. Saat ini PMI masih di bawah batas itu. Namun harga Bitcoin tetap relatif tinggi dalam kisaran saat ini. Ini berarti bahwa harga BTC bertahan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang luas. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian permintaan Bitcoin tidak hanya didorong oleh ekonomi makro, tetapi juga oleh faktor struktural seperti alokasi institusional, arus ETF BTC, dan kelangkaan di pasar spot. BUSINESS CYCLE SAYS THE BIG BITCOIN BULL RUN HASN'T STARTED YET$BTC biggest rallies don't happen just because of halvings. They happen when the broader economy moves into the right part of the business cycle and that doesn't follow a perfect 4-year schedule. Historically, this… https://t.co/WemdxiO1qx pic.twitter.com/UiWjN6dQ2O — CryptosRus (@CryptosR_Us) December 20, 2025 Dominasi Bitcoin mendekati resistensi jangka panjang Indikator penting lainnya adalah dominasi Bitcoin. Angka ini menunjukkan berapa persen dari total nilai pasar crypto yang terdiri dari Bitcoin. Pada grafik mingguan, dominasi ini mendekati zona yang dalam siklus sebelumnya beberapa kali berfungsi sebagai resistensi. Pada tahun 2019 dan 2020, penolakan pada level ini menyebabkan periode singkat di mana altcoin berkinerja lebih baik daripada Bitcoin. Pada tahun 2021 diikuti oleh altseason yang lebih panjang. Struktur saat ini menunjukkan bahwa dominasi Bitcoin sekali lagi dekat dengan zona ini. Ini tidak secara otomatis berarti bahwa altcoin akan naik. Dominasi juga bisa turun karena stablecoin tumbuh lebih cepat daripada Bitcoin. Namun grafik ini digunakan oleh banyak analis crypto untuk mengikuti rotasi modal. Selama dominasi Bitcoin tetap di bawah resistensi ini, struktur pasar tetap sebanding dengan fase sebelumnya di mana modal mulai menyebar di luar Bitcoin. #Altcoins $BTC Dominance is facing strong resistance here. 2026 will be the year of Altcoins. We really had to wait a very long time. It's so overdue. pic.twitter.com/tR8vJVlSQB — ⓗ (@el_crypto_prof) December 20, 2025 Apa yang tidak diceritakan dominasi ini Penting untuk menekankan bahwa dominasi bukan indikator harga langsung. Penurunan dapat memiliki beberapa penyebab. Peluncuran token baru, pertumbuhan stablecoin, atau perubahan dalam metode indeks juga dapat mempengaruhi angka tersebut. Namun indikator dominasi tetap berguna sebagai konteks. Dikombinasikan dengan pembelian on-chain dan data makro, muncul gambaran pasar di mana pelaku pasar besar terus membeli Bitcoin, sementara pasar yang lebih luas menunggu sinyal ekonomi yang lebih jelas. Prospek pergerakan pasar Bitcoin berikutnya Kombinasi pembelian BTC besar oleh dompet baru, harga Bitcoin yang stabil, dan dominasi yang mendekati resistensi menunjukkan pasar dalam transisi. Permintaan institusional tetap terlihat melalui data on-chain. Pada saat yang sama belum ada konfirmasi dari ekonomi makro bahwa fase ekspansi Bitcoin baru telah dimulai. Selama BTC dikeluarkan dari perdagangan aktif dan indikator makro tidak memburuk, permintaan struktural tetap utuh. Apakah ini akhirnya mengarah pada kenaikan lebih lanjut harga Bitcoin atau pertama-tama pada pergeseran menuju altcoin, tergantung pada bagaimana modal terus didistribusikan dalam pasar dalam beberapa bulan mendatang. Best wallet - dompet yang dapat dipercaya dan anonim Best wallet - dompet yang dapat dipercaya dan anonim Lebih dari 60 chain tersedia untuk semua crypto Akses awal ke proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Best wallet review Beli Sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatile dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Bisakah harga Bitcoin mencapai level yang lebih tinggi dengan pembelian on-chain 2.509 BTC? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.