BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Pasar Kripto Mengalami Momentum Beragam saat Ketakutan Terus Berlanjut muncul di BitcoinEthereumNews.com. Lanskap kripto telah berlayar melalui kinerja yang beragamPostingan Pasar Kripto Mengalami Momentum Beragam saat Ketakutan Terus Berlanjut muncul di BitcoinEthereumNews.com. Lanskap kripto telah berlayar melalui kinerja yang beragam

Pasar Kripto Menunjukkan Momentum Campuran saat Ketakutan Masih Berlanjut

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 18:21
Index Cooperative
INDEX$0.5076-1.93%
BULLS
BULLS$410.57+3.82%
Wink
LIKE$0.002728+1.71%
Clash
CLASH$0.0413+6.00%
Bitcoin
BTC$96,718.67+1.71%

Lanskap kripto telah mengalami kinerja yang beragam selama 24 jam terakhir. Oleh karena itu, total kapitalisasi pasar kripto telah turun 0,04% mencapai $2,98T. Selain itu, volume kripto 24 jam berada di $55,64M setelah penurunan 48,48%.

Bersamaan dengan itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto mencatat 28 poin, menampilkan "Ketakutan" di pasar. Dengan mempertimbangkan hal ini, pasar menyajikan medan pertempuran antara bulls dan bears, seperti pertarungan antara Andrew Tate dan Chase DeMoor setelah pertandingan Jake Paul dengan Anthony Joshua.

Bitcoin Turun 0,28% dan Ethereum Mengalami Penurunan 0,29%

Khususnya, aset kripto terkemuka, Bitcoin ($BTC), saat ini diperdagangkan pada $88.043,45. Level harga ini menunjukkan penurunan 0,28%. Selain itu, dominasi pasar dari cryptocurrency teratas berada di 59%. Begitu pula, altcoin unggulan, Ethereum ($ETH), diperdagangkan pada $1.974,48, menampilkan penurunan 0,29%. Sementara itu, dominasi pasar $ETH saat ini berada di sekitar 12,0%.

$BPX, $TSLA, dan $DOGS Mendominasi Gainer Kripto Hari Ini

Selain itu, Black Phoenix ($BPX), Tesla ($TSLA), dan HARRIS DOGS ($DOGS) menempati posisi teratas dalam daftar gainer kripto terkemuka. Secara khusus, $BPX telah menyaksikan lonjakan luar biasa 4970%, mencapai harga $0,2969. Selanjutnya, peningkatan 613,60% telah menempatkan harga $TSLA di $4,58. Setelah itu, dengan 530,57%, $DOGS telah mencapai angka $0,003026.

TVL DeFi Naik 0,16% Sementara Volume Penjualan NFT Mencatat Penurunan 15,82%

Bersamaan dengan itu, TVL DeFi telah melonjak 0,16%, mencapai angka $119,342M. Namun, proyek DeFi teratas, Aave, telah turun 0,34%, mencapai $33,506M. Meski demikian, dalam hal perubahan TVL 1 hari, Pit Finance telah memperoleh posisi teratas di sektor DeFi, mengklaim kenaikan menakjubkan 3804% selama dua puluh empat jam terakhir.

Meskipun demikian, penurunan 15,82% telah menempatkan volume penjualan NFT di $9.820.894. Selain itu, koleksi NFT terlaris, DMarket, telah mengalami penurunan 43,20%, mencapai $1.314.898 secara total.

CoinEx Menjadi 'CEX Terbaik' di 'BeInCrypto 100 Awards 2025', Kekayaan Bersih Elon Musk Melonjak di Atas $750M

Selanjutnya, sektor kripto juga mengalami beberapa perkembangan lain di seluruh dunia. Dalam hal ini, CoinEx telah memenangkan gelar "Bursa Terpusat Terbaik (CEX)" di "The BeInCrypto 100 Awards 2025."

Selain itu, China telah mengusulkan proyek percontohan untuk stablecoin di zona perdagangan bebas yang mencakup Hainan dan Qianhai. Lebih lanjut, kekayaan bersih Elon Musk telah melampaui $750M menjelang Natal Santa, membuat rekor eksklusif untuk orang terkaya.

Sumber: https://blockchainreporter.net/crypto-market-sees-mixed-momentum-as-fear-persists/

Peluang Pasar
Logo Index Cooperative
Harga Index Cooperative(INDEX)
$0.5076
$0.5076$0.5076
-1.68%
USD
Grafik Harga Live Index Cooperative (INDEX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21