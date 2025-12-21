Pasar Kripto Menunjukkan Momentum Campuran saat Ketakutan Masih Berlanjut

Lanskap kripto telah mengalami kinerja yang beragam selama 24 jam terakhir. Oleh karena itu, total kapitalisasi pasar kripto telah turun 0,04% mencapai $2,98T. Selain itu, volume kripto 24 jam berada di $55,64M setelah penurunan 48,48%.

Bersamaan dengan itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto mencatat 28 poin, menampilkan "Ketakutan" di pasar. Dengan mempertimbangkan hal ini, pasar menyajikan medan pertempuran antara bulls dan bears, seperti pertarungan antara Andrew Tate dan Chase DeMoor setelah pertandingan Jake Paul dengan Anthony Joshua.

Bitcoin Turun 0,28% dan Ethereum Mengalami Penurunan 0,29%

Khususnya, aset kripto terkemuka, Bitcoin ($BTC), saat ini diperdagangkan pada $88.043,45. Level harga ini menunjukkan penurunan 0,28%. Selain itu, dominasi pasar dari cryptocurrency teratas berada di 59%. Begitu pula, altcoin unggulan, Ethereum ($ETH), diperdagangkan pada $1.974,48, menampilkan penurunan 0,29%. Sementara itu, dominasi pasar $ETH saat ini berada di sekitar 12,0%.

$BPX, $TSLA, dan $DOGS Mendominasi Gainer Kripto Hari Ini

Selain itu, Black Phoenix ($BPX), Tesla ($TSLA), dan HARRIS DOGS ($DOGS) menempati posisi teratas dalam daftar gainer kripto terkemuka. Secara khusus, $BPX telah menyaksikan lonjakan luar biasa 4970%, mencapai harga $0,2969. Selanjutnya, peningkatan 613,60% telah menempatkan harga $TSLA di $4,58. Setelah itu, dengan 530,57%, $DOGS telah mencapai angka $0,003026.

TVL DeFi Naik 0,16% Sementara Volume Penjualan NFT Mencatat Penurunan 15,82%

Bersamaan dengan itu, TVL DeFi telah melonjak 0,16%, mencapai angka $119,342M. Namun, proyek DeFi teratas, Aave, telah turun 0,34%, mencapai $33,506M. Meski demikian, dalam hal perubahan TVL 1 hari, Pit Finance telah memperoleh posisi teratas di sektor DeFi, mengklaim kenaikan menakjubkan 3804% selama dua puluh empat jam terakhir.

Meskipun demikian, penurunan 15,82% telah menempatkan volume penjualan NFT di $9.820.894. Selain itu, koleksi NFT terlaris, DMarket, telah mengalami penurunan 43,20%, mencapai $1.314.898 secara total.

CoinEx Menjadi 'CEX Terbaik' di 'BeInCrypto 100 Awards 2025', Kekayaan Bersih Elon Musk Melonjak di Atas $750M

Selanjutnya, sektor kripto juga mengalami beberapa perkembangan lain di seluruh dunia. Dalam hal ini, CoinEx telah memenangkan gelar "Bursa Terpusat Terbaik (CEX)" di "The BeInCrypto 100 Awards 2025."

Selain itu, China telah mengusulkan proyek percontohan untuk stablecoin di zona perdagangan bebas yang mencakup Hainan dan Qianhai. Lebih lanjut, kekayaan bersih Elon Musk telah melampaui $750M menjelang Natal Santa, membuat rekor eksklusif untuk orang terkaya.

Sumber: https://blockchainreporter.net/crypto-market-sees-mixed-momentum-as-fear-persists/