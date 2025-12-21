BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Ethereum Whale Huang Licheng Meningkatkan Posisi Long ETH dalam Gerakan 6 Jam muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, 21 Desember, mengutip HyperInsightPostingan Ethereum Whale Huang Licheng Meningkatkan Posisi Long ETH dalam Gerakan 6 Jam muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, 21 Desember, mengutip HyperInsight

Paus Ethereum Huang Licheng Tingkatkan Posisi Long ETH dalam Pergerakan 6 Jam

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 18:22
Ethereum
ETH$3,370.42+1.40%
Belong
LONG$0.003517-0.05%
Movement
MOVE$0.03993+4.52%
Hyperliquid
HYPE$25.37-2.61%
SIX
SIX$0.01224-0.97%

COINOTAG News, 21 Desember, mengutip HyperInsight, melaporkan bahwa whale penggerak pasar Huang Licheng memperluas eksposur kriptonya, meningkatkan posisi long ETH dan posisi long HYPE dalam jangka waktu sekitar enam jam.

Posisi long ETH berada di sekitar $16,6 juta, dengan entry sekitar $2.944,04 dan ambang likuidasi mendekati $2.813,72, menghasilkan keuntungan yang belum direalisasikan sekitar $220.000 seiring fluktuasi pasar.

Sementara itu, posisi long BTC dilaporkan sebesar $1,5 juta, dengan harga entry $88.283,50 dan harga likuidasi $32.842,00, mencerminkan alokasi modal yang disiplin di seluruh aset digital terkemuka.

Untuk posisi long HYPE, totalnya berada di $630.000, dengan harga entry $24,1139, menggambarkan manajemen risiko yang tertarget di tengah volatilitas harga yang berkelanjutan di sektor alt-coin.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-huang-licheng-boosts-eth-long-positions-in-6-hour-move

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,370.42
$3,370.42$3,370.42
+0.73%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38