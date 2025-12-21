Paus Ethereum Huang Licheng Tingkatkan Posisi Long ETH dalam Pergerakan 6 Jam

COINOTAG News, 21 Desember, mengutip HyperInsight, melaporkan bahwa whale penggerak pasar Huang Licheng memperluas eksposur kriptonya, meningkatkan posisi long ETH dan posisi long HYPE dalam jangka waktu sekitar enam jam.

Posisi long ETH berada di sekitar $16,6 juta, dengan entry sekitar $2.944,04 dan ambang likuidasi mendekati $2.813,72, menghasilkan keuntungan yang belum direalisasikan sekitar $220.000 seiring fluktuasi pasar.

Sementara itu, posisi long BTC dilaporkan sebesar $1,5 juta, dengan harga entry $88.283,50 dan harga likuidasi $32.842,00, mencerminkan alokasi modal yang disiplin di seluruh aset digital terkemuka.

Untuk posisi long HYPE, totalnya berada di $630.000, dengan harga entry $24,1139, menggambarkan manajemen risiko yang tertarget di tengah volatilitas harga yang berkelanjutan di sektor alt-coin.