BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitcoin Liquidation Pulse: Likuidasi Short CEX Senilai $481 Juta Jika BTC Mencapai $90 Ribu dan Likuidasi Long Senilai $514 Juta Jika Turun ke $86 Ribu (Data Coinglass) munculPostingan Bitcoin Liquidation Pulse: Likuidasi Short CEX Senilai $481 Juta Jika BTC Mencapai $90 Ribu dan Likuidasi Long Senilai $514 Juta Jika Turun ke $86 Ribu (Data Coinglass) muncul

Pulsa Likuidasi Bitcoin: Likuidasi Short $481 Juta di CEX Jika BTC Mencapai $90K dan Likuidasi Long $514 Juta Jika Turun ke $86K (Data Coinglass)

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 18:37
Bitcoin
BTC$96,718.67+1.71%
Belong
LONG$0.003551+1.74%
MAY
MAY$0.0137-1.08%
Movement
MOVE$0.04009+4.18%
Notcoin
NOT$0.0006589-9.25%

Dalam tampilan data terbaru, para trader Bitcoin harus memperhatikan sinyal risiko kunci. Menurut data Coinglass, sebagaimana dirangkum oleh COINOTAG, penembusan di atas $90.000 dapat memicu gelombang likuidasi besar di CEX mainstream, dengan likuidasi short kumulatif berpotensi melonjak hingga $481 juta. Level ini bertindak sebagai titik tekanan likuiditas saat pelaku pasar mengkalibrasi ulang posisi leverage mereka.

Sebaliknya, penurunan di bawah $86.000 dapat memicu peristiwa likuiditas lainnya, karena likuidasi long kumulatif dapat mencapai $514 juta. Catatan COINOTAG menjelaskan bahwa grafik likuidasi mengukur intensitas relatif dari kluster daripada jumlah pasti, yang berarti batang-batang tersebut mencerminkan kecepatan pergerakan jika level tersebut tercapai dan kaskade likuiditas yang dihasilkan.

Trader harus mengintegrasikan data ini ke dalam alur kerja manajemen risiko dan memantau pemicu harga yang telah ditentukan sebelumnya yang secara historis menyertai intensifikasi likuiditas. Grafik ini menawarkan konteks tentang potensi reaksi pasar tetapi tidak menjamin hasil.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/bitcoin-liquidation-pulse-481m-in-cex-short-liquidations-if-btc-hits-90k-and-514m-in-long-liquidations-if-it-drops-to-86k-coinglass-data

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,718.67
$96,718.67$96,718.67
-0.04%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21