Pulsa Likuidasi Bitcoin: Likuidasi Short $481 Juta di CEX Jika BTC Mencapai $90K dan Likuidasi Long $514 Juta Jika Turun ke $86K (Data Coinglass)

Dalam tampilan data terbaru, para trader Bitcoin harus memperhatikan sinyal risiko kunci. Menurut data Coinglass, sebagaimana dirangkum oleh COINOTAG, penembusan di atas $90.000 dapat memicu gelombang likuidasi besar di CEX mainstream, dengan likuidasi short kumulatif berpotensi melonjak hingga $481 juta. Level ini bertindak sebagai titik tekanan likuiditas saat pelaku pasar mengkalibrasi ulang posisi leverage mereka.

Sebaliknya, penurunan di bawah $86.000 dapat memicu peristiwa likuiditas lainnya, karena likuidasi long kumulatif dapat mencapai $514 juta. Catatan COINOTAG menjelaskan bahwa grafik likuidasi mengukur intensitas relatif dari kluster daripada jumlah pasti, yang berarti batang-batang tersebut mencerminkan kecepatan pergerakan jika level tersebut tercapai dan kaskade likuiditas yang dihasilkan.

Trader harus mengintegrasikan data ini ke dalam alur kerja manajemen risiko dan memantau pemicu harga yang telah ditentukan sebelumnya yang secara historis menyertai intensifikasi likuiditas. Grafik ini menawarkan konteks tentang potensi reaksi pasar tetapi tidak menjamin hasil.