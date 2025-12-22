Apakah harga Solana stabil sekarang karena CMF naik menuju 0 tanpa aliran masuk SOL baru?

Apakah harga Solana stabil sekarang karena CMF naik menuju 0 tanpa arus masuk SOL baru?

Solana saat ini menunjukkan sinyal yang jelas dari data on-chain, sementara arus masuk SOL baru tertinggal. Aliran modal di jaringan berubah, tetapi jumlah alamat baru menurun. Ini berarti bahwa struktur pasar saat ini terutama didukung oleh holder yang ada dan bukan oleh investor ritel baru atau spekulasi SOL jangka pendek. Bisakah harga Solana membangun dukungan yang cukup untuk pemulihan? Harga Solana: data on-chain menunjukkan penurunan arus keluar Salah satu sinyal paling konkret berasal dari indikator Chaikin Money Flow. Indikator ini mengukur apakah modal masuk atau keluar dari jaringan dengan menggabungkan harga dan volume. Ketika nilainya di bawah nol, lebih banyak uang keluar dari jaringan daripada yang masuk. Ketika indikator naik, arus keluar tersebut berkurang. Dalam beberapa hari terakhir, indikator ini telah naik dengan jelas, meskipun masih berada di bawah garis nol. Itu tidak berarti sudah ada arus masuk bersih, tetapi bears kurang aktif. Arus keluar yang lebih sedikit menunjukkan bahwa bears memberikan tekanan yang lebih sedikit dan bulls bertahan lebih baik. Jenis pergerakan ini sering terlihat dalam fase di mana pasar mencoba untuk stabil setelah penurunan harga. Yang penting di sini adalah bahwa perilaku ini terutama terlihat pada holder SOL yang ada. Mereka menjual lebih sedikit dan terus mempertahankan posisi mereka. Ini menurunkan pasokan token Solana di pasar. Selama pola ini berlanjut, tekanan ke bawah tetap terbatas, bahkan tanpa permintaan baru yang kuat untuk SOL. Crypto mana yang dibeli sekarang?Baca panduan lengkap kami dan pelajari crypto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Lebih sedikit alamat baru menghambat aktivitas jaringan Jumlah alamat Solana baru telah turun lebih dari 11% dalam sekitar sepuluh hari. Ini adalah titik data yang dapat diukur dan diverifikasi. Alamat baru sering memberikan indikasi arus masuk pengguna baru atau minat spekulatif. Penurunan sebesar ini menunjukkan bahwa calon peserta baru tetap berhati-hati. Itu bisa memiliki beberapa penyebab, seperti insentif jangka pendek yang lebih sedikit atau ekspektasi yang lebih rendah tentang pergerakan harga yang cepat. Apapun alasannya, konsekuensinya jelas. Harga Solana mendapat dukungan yang lebih sedikit dari permintaan baru. Ini menggeser keseimbangan. Di mana pergerakan pemulihan sebelumnya sering didukung oleh bulls baru, penekanannya sekarang sepenuhnya pada holder SOL yang ada. Mereka menentukan apakah pasokan tetap terbatas atau masih meningkat. Harga Solana bergerak sideways di bawah resistensi Harga Solana saat ini bergerak dalam bandwidth yang sempit dan terutama menunjukkan konsolidasi. Konsolidasi berarti bahwa bulls dan bears saling menyeimbangkan, tanpa arah yang jelas. Dalam fase ini, sering muncul candle pendek dengan lonjakan terbatas, yang sesuai dengan volatilitas yang menurun. Selama harga Solana tidak menunjukkan perbaikan struktural dalam kombinasi dengan arus masuk SOL yang meningkat, pemulihan tetap rapuh. Penurunan arus keluar yang disebutkan sebelumnya membantu membatasi penurunan harga lebih lanjut, tetapi tidak cukup untuk pergerakan kuat ke atas. Yang menonjol di sini adalah bahwa lonjakan cepat tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit leverage di pasar. Leverage sering menyebabkan pergerakan harga yang cepat, baik naik maupun turun. Ketiadaannya membuat perjalanan harga Solana lebih tenang, tetapi juga lebih lambat. Ketergantungan pada holder SOL yang ada meningkat Karena alamat Solana baru menurun dan leverage SOL tetap terbatas, perilaku holder yang ada menjadi semakin penting. Selama mereka terus memegang SOL dan tidak menjual secara massal, pasokan tetap terbatas. Ini dapat memberikan stabilitas, bahkan dengan arus masuk yang rendah. Namun, ketika holder memutuskan untuk menjual SOL mereka, misalnya karena sentimen yang memburuk atau faktor eksternal, tekanan dapat meningkat dengan cepat. Ini karena tidak ada permintaan baru yang cukup untuk langsung menyerap pasokan tersebut. Ini membuat situasi saat ini sensitif terhadap perubahan perilaku dalam kelompok peserta yang relatif kecil. Struktur pasar Solana oleh karena itu didorong secara internal. Tidak ada katalisator eksternal yang jelas terlihat dalam data, seperti pertumbuhan kuat dalam alamat Solana atau peningkatan volume SOL yang mencolok. Harga Solana dan zona support penting Harga Solana tetap bergantung pada sejumlah zona support penting yang terbatas. Zona ini terbentuk dari aktivitas perdagangan sebelumnya di mana banyak volume SOL diperdagangkan. Selama harga Solana tetap di atas area ini, bulls mempertahankan keunggulan tipis. Ketika zona ini ditembus, kemungkinan meningkat bahwa bulls akhirnya menjual SOL mereka untuk membatasi kerugian. Ini dapat dengan cepat mengganggu keseimbangan. Kurangnya arus masuk SOL baru memperbesar efek ini, karena lebih sedikit bulls yang siap untuk menyerap tekanan jual ini. Oleh karena itu, perilaku di sekitar zona support ini lebih penting daripada candle individual atau pergerakan harga pendek dalam sehari. Struktur pasar Solana sekarang ditentukan oleh volume dan partisipasi, bukan oleh fluktuasi harga yang terpisah. Prospek untuk perjalanan harga Solana lebih lanjut Data saat ini menggambarkan gambaran yang beragam. Penurunan arus keluar SOL melalui indikator on-chain menunjukkan stabilisasi. Pada saat yang sama, penurunan alamat baru menghambat pemulihan. Oleh karena itu, harga Solana berada dalam fase di mana dukungan internal lebih penting daripada pertumbuhan eksternal. Selama holder SOL yang ada terus bertahan dan tekanan jual tetap terbatas, harga Solana dapat mengkonsolidasi dan membaik secara perlahan. Namun, jika arus masuk SOL baru tidak terjadi, maka setiap pemulihan tetap rentan. Oleh karena itu, pergerakan harga yang akan datang terutama akan ditentukan oleh perilaku dalam jaringan saat ini dan bukan oleh gelombang peserta baru.

