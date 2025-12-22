Bitcoin Berkinerja di Bawah SPX, namun Saylor Gandakan Taruhan – Inilah Alasannya

Siklus ini benar-benar menempatkan fundamental kembali menjadi sorotan.

Dari sisi harga, pasar kripto telah sangat fluktuatif.

Hasilnya? Indeks Fear and Greed menunjukkan kepercayaan pasar yang goyah, terus berayun antara "ketakutan ekstrem" dan zona ketakutan yang lebih luas.

Yang penting, guncangan tersebut telah menciptakan divergensi yang jelas.

Pada grafik, Bitcoin [BTC] menunjukkan kehilangan kekuatan dibandingkan aset berisiko dan aset tradisional. Misalnya, S&P500 [SPX] naik 2,18% QTD, sementara BTC berada di -22%, hanya 7% lagi dari menghapus keuntungan kuartal lalu.

Sumber: TradingView (BTC/USDT)

Dalam kondisi ini, pandangan Michael Saylor mulai masuk akal.

Dalam wawancara baru-baru ini, dia mengatakan "fundamental Bitcoin kuat tahun ini." Menurut AMBCrypto, itu adalah hal yang penting.

Ini menunjukkan bahwa para pemain besar masih mendukung BTC, bukan karena fluktuasi jangka pendeknya, tetapi karena fundamentalnya.

Yang penting, MicroStrategy (MSTR) telah menambahkan 31k BTC kuartal ini, tetap teguh pada pendiriannya. Apakah ini menandai era baru dalam bagaimana pasar menangani FUD, dengan fundamental Bitcoin menjadi pendorong sejati nilainya?

Saylor memposisikan Bitcoin sebagai penyimpan nilai generasi berikutnya

Ke depan, peta jalan Bitcoin MSTR jelas berfokus pada masa depan.

Dari model keuangan berbasis Artificial Intelligence (AI) dan rencana emas digital yang ditingkatkan hingga pelonggaran regulasi dan FUD kuantum, Saylor melihat perusahaan akan mengakuisisi 5-7% dari pasokan BTC selama beberapa tahun ke depan.

Yang penting, inti dari keyakinan ini terletak pada dua faktor kunci: tokenisasi Bitcoin yang berkembang dan kejelasan regulasi. Saylor melihat ini sebagai pendorong utama yang kemungkinan akan mendorong adopsi institusional BTC ke level tertinggi baru.

Sumber: Coin Metrics

Laporan Coin Metrics 2025 mendukung tesis ini.

Melihat grafik di atas, kapitalisasi pasar wrapped Bitcoin di berbagai blockchain telah berlipat lima sejak Januari 2023. Faktanya, dua token terbesar (WBTC dan cbBTC) kini menyumbang gabungan 172.130 BTC.

Dengan kata lain, Bitcoin yang ditokenisasi telah melonjak tahun ini, memperkuat jejak DeFi-nya dengan memanfaatkan kekuatan blockchain L1 lainnya. Mengingat tren ini, strategi Bitcoin Michael Saylor mulai masuk akal sepenuhnya.

Akibatnya, dengan fundamental yang semakin kuat, minat institusional terhadap BTC bisa saja baru dimulai, dan langkah berani MicroStrategy mungkin akan menjadi acuan bagi pemain besar Bitcoin lainnya untuk diikuti.

Kesimpulan Akhir

Meskipun volatilitas pasar, Michael Saylor dan MicroStrategy terus mendukung Bitcoin berdasarkan fundamental, menambahkan 31k BTC kuartal ini.

Dengan Bitcoin yang ditokenisasi melonjak dan kejelasan regulasi yang membaik, fundamental Bitcoin semakin menguat, mempersiapkan panggung untuk partisipasi institusional yang lebih luas.