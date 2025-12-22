BursaDEX+
Coinbase Menggugat Negara Bagian Terkait Regulasi Pasar Prediksi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/22 08:18
Poin Penting:
  • Coinbase mengajukan gugatan terhadap negara bagian, menuntut pengawasan federal untuk pasar prediksi.
  • CEO Armstrong menegaskan aturan negara bagian menghambat daya saing Amerika.
  • Dampak potensial pada struktur pasar AS dan yurisdiksi CFTC.

CEO Coinbase Brian Armstrong, dalam postingan tanggal 22 Desember di X, mengadvokasi regulasi CFTC eksklusif untuk pasar prediksi, di tengah gugatan terhadap Michigan, Illinois, dan Connecticut.

Sengketa hukum ini menggarisbawahi pertanyaan regulasi penting untuk pasar prediksi, yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan dan daya saing mereka, karena kolaborasi Coinbase dengan Kalshi bertujuan untuk memperluas partisipasi pasar.

Coinbase Menantang Hukum Negara Bagian, Mengadvokasi Pengawasan CFTC

Coinbase mengajukan gugatan terhadap Michigan, Illinois, dan Connecticut, menyatakan bahwa pasar prediksi diatur secara federal oleh CFTC di bawah Commodity Exchange Act. CEO Brian Armstrong menekankan bahwa intervensi negara bagian menghambat inovasi AS. Gugatan tersebut mencari perintah peradilan untuk menghindari dampak bisnis. Coinbase mengajukan gugatan terhadap regulasi pasar prediksi di tiga negara bagian.

Respons pasar dan reaksi politik sangat signifikan. Paul Grewal, Chief Legal Officer Coinbase, menyatakan di X bahwa tindakan negara bagian ini "melanggar hukum." Ini menunjukkan ketegangan yang sedang berlangsung antara pengawasan negara bagian dan federal.

Regulasi Federal vs. Negara Bagian: Pergeseran Potensial di Pasar AS

Tahukah Anda? Lanskap pasar prediksi AS dapat menyaksikan pergeseran penting jika CFTC mengambil pengawasan utama, berpotensi memusatkan regulasi pasar dan mengurangi keterlibatan negara bagian yang terfragmentasi.

Harga Bitcoin (BTC) saat ini berada di $88.980,92 dengan kapitalisasi pasar $1,78 triliun, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap. Pasar telah mengalami kenaikan 0,78% dalam 24 jam, tetapi penurunan signifikan 21,01% selama 90 hari. Volume perdagangan 24 jam mencapai sekitar $20 miliar.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 07:13 WIB tanggal 22 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menunjukkan bahwa yurisdiksi federal dapat meningkatkan konsistensi dalam praktik regulasi di seluruh negara bagian. Ini dapat mendorong pedoman yang lebih jelas untuk investasi dan inovasi di pasar prediksi, berpotensi memacu kemajuan teknologi dan pertumbuhan keuangan secara nasional.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/coinbase-sues-states-prediction-market/

