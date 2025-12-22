BursaDEX+
Apakah 'sudah berakhir untuk Solana'? Penurunan aktivitas jaringan 97% memicu perdebatan baru

2025/12/22 11:02
Aktivitas jaringan Solana telah turun 97% di Q4 2025, dan harga SOL juga ikut anjlok.

Dari puncak lebih dari 30 juta trader aktif di akhir 2024, daya tarik jaringan telah turun menjadi kurang dari 1 juta trader bulanan di 2025. 

Seorang analis bertanya-tanya apakah "sudah berakhir untuk Solana" di tengah aktivitas yang lesu. 

Sumber: Dune

Meskipun kontraksi volume perdagangan di akhir 2025 merupakan tren pasar yang lebih luas, dengan harga Bitcoin turun lebih dari 30%, kasus Solana [SOL] sedikit lebih bernuansa. 

Memecoin Solana: Risiko atau platform uji coba?

Solana dan Hyperliquid telah menjadi kisah sukses utama di siklus ini. SOL, khususnya, melonjak dari $8 menjadi hampir $300, pertumbuhan lebih dari 35x dari titik terendah siklus 2022.

Sementara blockchain stabil dan meminimalkan gangguan jaringan, memecoin tetap menjadi pendorong pendapatan dan lalu lintas utama. 

Selama kehancuran pasar 2025, memecoin adalah yang pertama terkena dampak. Namun pendukung Solana, seperti Marty Party, selalu memandang memecoin sebagai 'uji coba' untuk aplikasi 'dunia nyata' lainnya. 

Meski begitu, risiko jangka pendek dari aktivitas memecoin menjadi nyata. Harga SOL telah turun dari hampir $300 ke support tahunan $120 —  Penurunan harga 58% selama kelesuan memecoin. 

Meskipun demikian, blockchain ini telah menarik minat institusional, seperti Visa untuk penyelesaian stablecoin. Namun, ketahanan jaringan dapat dicapai jika dominasi aktivitas jaringan beralih dari perjudian. 

Solana vs. Ethereum

Mungkin, ini bisa menutup kesenjangan pendapatan dengan Ethereum, yang memimpin dalam adopsi institusional. Sejauh ini, di 2025, Ethereum telah menghasilkan lebih dari $1,4 miliar pendapatan tahunan sementara Solana menghasilkan $5022 juta — Perbedaan 3x. 

Namun di 2024, Solana menghasilkan $2,5 miliar pendapatan, menunjukkan penurunan 5x tahun ini. Anatoly Yakovenko menyebutnya sebagai "tahun yang gila," menambahkan bahwa, 

Sumber: DeFi Dev

Dalam hal imbal hasil investor, SOL berkinerja lebih buruk dari ETH sebesar 56% tahun ini, kontras tajam dengan keuntungan relatif lebih dari 24% terhadap ETH tahun lalu.

Faktanya, Fundstrat memproyeksikan harga SOL bisa turun ke kisaran $50-$75 di H1 2026. 

Namun bagi analis Ted Pillows, ada peluang lebih tinggi untuk lonjakan 15% ke $134-$140, mengutip likuiditas upside masif $1 miliar dari short leverage. 

Sumber: CoinGlass

Kesimpulan Akhir

  • Pendorong aktivitas jaringan utama Solana, memecoin, telah anjlok lebih dari 90% dan menyeret harga bersamanya. 
  • Ethereum mengungguli Solana dalam pendapatan tahunan tiga kali lipat, berlawanan dengan kinerja 2024. 
Selanjutnya: BEAT memanas, rally 30%! Level kunci menghadang ATH Audiera

Sumber: https://ambcrypto.com/is-it-over-for-solana-97-network-activity-crash-sparks-fresh-debate/

