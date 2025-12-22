Analisis Teknikal BTC: Harapkan Satu Penurunan Lagi Sebelum Uji Garis Tren – Tren Turun Bertemu Support Naik Utama

Harga Bitcoin mendekati pertemuan antara tren turun dan garis tren naik utama. Salah satu dari keduanya harus ditembus. Yang mengatakan, koreksi jangka pendek juga akan segera dimulai. Minggu ini bisa menjadi saat pergerakan besar berikutnya dimulai.

Fase pembalikan berikutnya akan segera terjadi

Sumber: TradingView

Harga $BTC saat ini menghadapi level resistance horizontal $89.500, dengan garis tren turun utama tepat di atasnya. Namun, dengan indikator Stochastic RSI 4 jam mencapai puncak, dan hal yang sama dengan 8 jam dan 12 jam, fase pembalikan akan segera terjadi.

Selalu ada kemungkinan bahwa garis indikator Stochastic RSI terus berada di puncak untuk periode waktu tertentu, dan skenario ini dapat membantu para bull mendorong harga menembus resistance dan juga tren turun, tetapi fase turun berikutnya masih akan datang, dan ini perlu diperhitungkan oleh para trader.

Seperti yang terlihat dalam grafik, ruang untuk manuver semakin sempit. Paling lambat pada hari Jumat, harga $BTC akan menembus tren turun, atau akan turun menembus garis tren naik utama. Arah mana pun yang diambil $BTC dapat menentukan arah harga untuk beberapa minggu dan mungkin bulan mendatang.

Ledakan harga besar akan segera terjadi?

Sumber: TradingView

Grafik harian memungkinkan seseorang untuk mendapatkan lebih banyak gambaran tentang seberapa dekat harga untuk menembus ke satu arah atau yang lain. Ada banyak resistance di posisi harga $BTC saat ini, tetapi ini juga bisa dikatakan tentang support di bawah.

Bisakah ada ledakan harga besar setelah harga dipaksa keluar ke satu arah atau yang lain? Mungkin, tetapi harga diperkirakan akan kembali dan mengonfirmasi breakout terlebih dahulu.

Relative Strength Index (RSI) di bagian bawah grafik terlihat menarik. Dapat diamati bahwa garis indikator menembus garis tren turun. Jika ini masih terjadi pada akhir hari ini, ini tidak hanya menunjukkan breakout untuk RSI, tetapi ini juga dapat menandakan breakout dalam aksi harga di atas.

Breakout bullish dapat membawa harga kembali ke garis tren 8 tahun

Sumber: TradingView

Grafik mingguan terlihat sangat menarik. Breakout dari pola besar ketiga akan segera terjadi. Fakta bahwa garis indikator dalam Stochastic RSI mingguan mungkin akan menyilang kembali ke atas, menunjukkan bahwa breakout bisa ke arah atas.

Ketika dua pola sebelumnya ditembus, kenaikan harga masing-masing sebesar 59% dan 50%. Keuntungan semacam ini lagi akan membawa harga $BTC saat ini kembali ke garis tren naik 8 tahun di atas.

Jika ini terjadi, bisakah harga $BTC menembus? Selalu ada kemungkinan, tetapi seseorang harus mempertimbangkan seberapa overbought harga tersebut pada saat kembali ke sana. Banyak akan tergantung pada seberapa cepat harga bisa naik.

Juga mempertimbangkan skenario bearish, penurunan di bawah garis tren naik utama dapat melihat harga turun ke support horizontal utama. Mengingat ini adalah puncak pasar bull sebelumnya pada tahun 2021, ini akan menghapus semua keuntungan sejak saat itu. Banyak yang bergantung pada pergerakan berikutnya ini.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.