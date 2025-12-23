Saham Strategy (MSTR): Saylor Jeda Akumulasi BTC, Malah Tingkatkan Cadangan USD

TLDR

Strategy meningkatkan cadangan USD menjadi $2,19 miliar setelah penggalangan dana saham biasa sebesar $748 juta

Pendanaan ekuitas saja memperkuat likuiditas tanpa menambah utang atau dividen

Pembelian Bitcoin terhenti setelah pembelian 21.000 BTC, kepemilikan stabil di 671.268 BTC

Volatilitas pasar menggeser fokus dari akumulasi ke ketahanan perbendaharaan

Strategy masih memimpin pemegang Bitcoin korporat dengan 3,2% dari total pasokan

Strategy meningkatkan cadangan USD-nya menjadi sekitar 2,19 miliar dolar, dan ekspansi ini mengikuti penggalangan ekuitas yang cukup besar. Perusahaan menerbitkan 4,35 juta saham biasa dan menghasilkan hampir 748 juta dolar untuk pool likuiditasnya. Cadangan ini kini dapat mendukung pembayaran dividen preferen untuk periode yang lebih lama, dan buffer ini memperkuat struktur modal perusahaan.

Strategy hanya menggunakan saham biasa untuk penggalangan dana ini, dan pilihan ini menghindari utang baru atau kewajiban dividen tambahan. Perusahaan fokus pada pembangunan likuiditas, dan keputusan ini menandai jeda dalam pola akumulasi bitcoin yang cepat. Perubahan ini terjadi setelah Strategy mengakuisisi lebih dari 21.000 bitcoin dalam dua minggu sebelumnya.

Perusahaan mempertahankan saldo bitcoin-nya di 671.268 BTC, dan mempertahankan posisi tersebut melalui penurunan pasar baru-baru ini. Kepemilikan yang tidak berubah menandakan jeda yang direncanakan daripada pembalikan strategis. Perusahaan menegaskan kembali bahwa bitcoin tetap menjadi pusat model perbendaharaan jangka panjangnya.

Konteks Pasar Membentuk Waktu Perbendaharaan Strategy

Perusahaan baru-baru ini beroperasi dengan kecepatan pembelian yang agresif, dan penghentian ini kontras dengan ritme sebelumnya. Jeda terjadi saat harga bitcoin melemah, dan saham Strategy diperdagangkan mendekati 165 dolar setelah pemulihan singkat. Kondisi pasar oleh karena itu memengaruhi pergeseran ke arah penguatan likuiditas terlebih dahulu.

Akuisisi BTC perusahaan di awal bulan terjadi pada harga rata-rata yang lebih rendah, dan pembelian ini memperluas bagiannya dari pasokan bitcoin. Strategy saat ini memegang sekitar 3,2 persen dari semua bitcoin yang ditambang, dan posisi ini tetap yang terbesar di antara entitas yang diperdagangkan secara publik. Kepemilikan perusahaan melebihi 60 miliar dolar dalam nilai ketika diukur pada harga bitcoin yang berlaku.

Kinerja saham telah tertinggal tahun ini, dan ekuitas kini mencerminkan penurunan 50 persen untuk 2025. Bitcoin juga diperdagangkan lebih rendah selama periode yang sama, dan penurunan menciptakan lingkungan yang berbeda untuk alokasi modal. Strategy oleh karena itu memperkuat sumber daya kasnya sambil menunggu kondisi pasar yang lebih menguntungkan.

Perusahaan Perbendaharaan Mempertahankan Peran Mereka Meskipun Ada Volatilitas

Perusahaan perbendaharaan terus memperluas kehadiran mereka, dan saldo korporat gabungan baru-baru ini melampaui satu juta bitcoin. Banyak perusahaan masih memperlakukan bitcoin sebagai aset cadangan strategis, dan model mereka menghasilkan pengembalian yang bervariasi. Beberapa perusahaan juga memperluas saluran penggalangan dana mereka dan menyesuaikan strategi pembelian mereka.

Metaplanet melaporkan pengembalian tahunan dua digit, dan mempertahankan kinerja ini meskipun momentum awal memudar. Perusahaan yang berfokus pada perbendaharaan lainnya juga menghindari kesuksesan yang direplikasi dengan aset alternatif, dan mereka mengamati hasil yang lebih baik dengan pendekatan berbasis bitcoin. Strategi altcoin murni tidak menandingi stabilitas cadangan bitcoin.

Tren yang lebih luas menunjukkan peningkatan persaingan di antara pemegang korporat, dan ambang batas untuk masuk ke tingkat teratas terus naik. Minimum yang meningkat kini berada di atas 30 bitcoin, dan pergeseran ini menggarisbawahi akumulasi cepat di sektor ini. Strategy, bagaimanapun, masih memimpin kelompok dengan kepemilikan substansial dan kemampuan penggalangan modal yang berkelanjutan.

Postingan Strategy (MSTR) Stock: Saylor Hits Pause on BTC Accumulation, Boosts USD Reserve Instead pertama kali muncul di CoinCentral.