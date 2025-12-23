Bitmine Immersion Melampaui 4 Juta ETH saat Kepemilikan Treasury Mencapai $13,2 Miliar

TLDR:

Bitmine Immersion kini memegang 4,066 juta ETH, setara dengan sekitar 3,37% dari total pasokan Ethereum.

Total kripto, kas, dan investasi strategis mencapai $13,2 miliar, didukung oleh $1 miliar dalam bentuk kas.

BMNR termasuk di antara saham AS yang paling banyak diperdagangkan, dengan rata-rata volume perdagangan harian $1,7 miliar.

Perusahaan menargetkan pangsa pasokan ETH sebesar 5% sambil mempersiapkan jaringan staking validator untuk tahun 2026.

Bitmine Immersion Technologies telah mengumumkan ekspansi besar perbendaharaan Ethereum-nya, melaporkan total kripto, kas, dan kepemilikan terkait sebesar $13,2 miliar.

Pengungkapan tersebut mengkonfirmasi bahwa perusahaan kini mengendalikan lebih dari empat juta token ETH. Manajemen menyampaikan pembaruan ini sebagai bagian dari strategi akumulasi jangka panjang, sambil menguraikan kemajuan menuju tonggak operasional dan tata kelola.

Kepemilikan Ethereum Melampaui Empat Juta Token

Bitmine Immersion melaporkan memegang 4.066.062 ETH, dengan nilai $2.991 per token pada waktu pelaporan. Posisi ini setara dengan sekitar 3,37 persen dari pasokan beredar Ethereum sebesar 120,7 juta token.

Perusahaan menambahkan 98.852 ETH pada minggu sebelumnya, mempertahankan kecepatan akumulasi yang konsisten.

Mengomentari pencapaian tersebut, Ketua Thomas "Tom" Lee menyatakan, "Bitmine terus menambah kepemilikan ETH-nya secara stabil, dan kepemilikan kini melebihi empat juta token ETH yang krusial."

Dia menggambarkan pencapaian ini sebagai pembangunan cepat yang dicapai dalam 5,5 bulan, menunjuk pada disiplin pelaksanaan internal.

Lee menambahkan bahwa perusahaan sedang maju menuju target yang dinyatakan, mengatakan perusahaan membuat "kemajuan cepat menuju 'alkimia 5%.'"

Dia juga merujuk pada keterlibatan aktif dengan pengembang keuangan terdesentralisasi dan inisiatif tokenisasi yang terkait dengan ekosistem Ethereum yang lebih luas.

Kekuatan Likuiditas dan Dukungan Institusional

Selain Ethereum, Bitmine Immersion memegang 193 Bitcoin, $1,0 miliar dalam bentuk kas, dan saham senilai $32 juta di Eightco Holdings.

Aset-aset ini secara kolektif mendukung saldo $13,2 miliar yang dilaporkan di seluruh kripto, kas, dan posisi strategis yang dikategorikan sebagai moonshots.

Perusahaan juga menekankan likuiditas saham. Data Fundstrat menunjukkan BMNR diperdagangkan rata-rata $1,7 miliar per hari selama lima hari, menempati peringkat ke-66 di antara ekuitas yang terdaftar di AS.

Lee mencatat dalam komentar publik bahwa likuiditas tersebut mendukung pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai aset bersih kripto per saham.

Melihat ke depan, Lee berkata, "Kami terus membuat kemajuan pada solusi staking kami yang dikenal sebagai Made in America Validator Network." Dia menggambarkan MAVAN sebagai infrastruktur staking yang aman yang dijadwalkan untuk penerapan awal 2026.

Bitmine Immersion mengkonfirmasi bahwa rapat pemegang saham tahunannya akan diadakan pada 15 Januari 2026, di Wynn Las Vegas, dengan dukungan institusional tetap berlaku dari perusahaan termasuk ARK Invest, Pantera, Galaxy Digital, dan lainnya.

