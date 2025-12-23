Berita ETH: ETHZilla yang Didukung Peter Thiel Mengurangi Kepemilikan ETH Setelah Pelunasan Utang

ETHZilla menjual kepemilikan ETH senilai $74,5 juta untuk menebus hutang, mengalihkan fokus ke tokenisasi aset dunia nyata, dan mengurangi penekanan perbendaharaan kripto.

ETHZilla telah mengurangi kepemilikan ether-nya setelah langkah pembayaran hutang besar. Perusahaan yang didukung Peter Thiel ini melakukan penjualan besar kepemilikan Eth. Selain itu, penjualan ini merepresentasikan reorientasi strategis. Akibatnya, pertumbuhan berbasis pendapatan kembali mendapatkan kepentingan dalam fokus manajemen. Pengumuman ini menunjukkan pergerakan menjauh dari narasi penilaian yang dipimpin neraca keuangan.

ETHZilla Menjual $74,5 Juta ETH untuk Menebus Hutang Konvertibel

ETHZilla mengungkapkan bahwa 24.291 ETH dijual dengan total sekitar $74,5 juta. Hasil penjualan akan digunakan untuk menebus obligasi konvertibel yang dijamin senior. Menurut perusahaan, sebagian besar dana akan digunakan untuk penebusan awal. Ini adalah hari-hari pada tanggal 24 Desember dan 30 Desember.

Penjualan ETH ini terjadi setelah langkah serupa di awal tahun ini. Pada Oktober 2025, ETHZilla menjual ether senilai sekitar $40 juta. Transaksi tersebut mendukung program pembelian kembali saham. Akibatnya, pelepasan ETH kumulatif sejauh ini telah mencapai lebih dari $110 juta.

Manajemen mengaitkan penjualan terbaru dengan optimalisasi struktur modal. Perusahaan bermaksud untuk menebus obligasi konvertibel tahun 2028. Akibatnya, akan ada pengurangan leverage. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah kewajiban pembiayaan. Pengurangan hutang telah muncul ke permukaan di bawah tekanan dari pasar.

ETHZilla mengatakan bahwa pendorong nilai telah berubah kemudian. Perusahaan kini mengharapkan bahwa pendapatan dan arus kas memimpin penilaian. Secara khusus, tokenisasi aset dunia nyata adalah pusatnya. Oleh karena itu, ketergantungan pada metrik nilai aset bersih kripto akan menurun.

Sebagai bagian dari transisi ini, ETHZilla menghentikan dasbor mNAV-nya. Alat tersebut membandingkan kapitalisasi pasar dan kepemilikan kripto. Manajemen mengatakan dasbor tersebut tidak lagi mewakili strategi inti. Namun, pembaruan neraca keuangan akan berulang dari waktu ke waktu.

Perusahaan memverifikasi pengungkapan perbendaharaan ETH yang sedang berlangsung. Setiap perubahan material akan tercermin dalam pengajuan SEC. Pembaruan media sosial juga akan terus berlanjut. Oleh karena itu, transparansi tidak akan hilang begitu saja.

Perubahan ini terjadi pada kinerja saham yang lemah. Saham ETHZilla telah kehilangan sekitar 96 persen dari tertinggi di bulan Agustus. Saham diperdagangkan di bawah nilai aset bersih. Pola ini sangat mirip dengan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan perbendaharaan aset digital pada tahun 2525.

Sentimen investor telah mereda di seluruh sektor. Banyak pemegang publik mata uang kripto mengalami diskon penilaian yang melebar. Akibatnya, strategi intensif neraca keuangan kehilangan dukungan. Pergeseran ETHZilla mewakili tren yang lebih luas dalam penilaian kembali.

Perubahan kepemilikan memberikan lebih banyak konteks. Founders Fund memotong kepemilikannya di ETHZilla baru-baru ini. Perusahaan ventura tersebut memegang sekitar 7,5 persen pada bulan Agustus. Pada tanggal 30 September, kepemilikan telah turun menjadi 5,6 persen. Penurunan ini terjadi sebelum penjualan ETH terbaru.

Manajemen berfokus pada operasi di masa depan. Pendapatan diharapkan dihasilkan ketika tokenisasi aset dunia nyata dilakukan. Ini termasuk tokenisasi aset keuangan dan fisik. Perusahaan percaya bahwa model ini memiliki arus kas yang berkelanjutan. Untuk alasan ini, akumulasi aset spekulatif mengambil peran sekunder.

ETHZilla mengakui transparansi yang lebih sedikit dalam pelacak harian NAV. Namun, perusahaan berjanji untuk terus mengungkapkan. Perubahan material perbendaharaan ETH akan tetap publik. Ringkasan neraca keuangan akan dibagikan secara berkala. Oleh karena itu, persyaratan kepatuhan tidak dilanggar.

Secara keseluruhan, penjualan ETH terbaru menggambarkan kalibrasi ulang. Pengumpulan barang kini mengambil peran kedua setelah pembayaran hutang. Stabilitas diinginkan oleh perusahaan melalui pendapatan operasional. Pendapatan tokenisasi adalah tahap pertumbuhan berikutnya.