BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Solana (SOL) menunjukkan kekuatan karena mempertahankan level support kunci meskipun terjadi fluktuasi jangka pendek baru-baru ini. Analis teknikal percaya bahwa penarikan baru-baru ini adalah hal yang disengajaSolana (SOL) menunjukkan kekuatan karena mempertahankan level support kunci meskipun terjadi fluktuasi jangka pendek baru-baru ini. Analis teknikal percaya bahwa penarikan baru-baru ini adalah hal yang disengaja

Solana (SOL) Mempertahankan Support Kritis di Dekat $128, Pergerakan Harga Selanjutnya Menjadi Fokus

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2025/12/23 08:00
Solana
SOL$143.91-1.94%
NEAR
NEAR$1.776-3.26%
Movement
MOVE$0.04025+4.62%
Believe
BELIEVE$0.006133-13.37%
Bullish Degen
BULLISH$0.01794-13.62%
  • Solana (SOL) mempertahankan support kunci di sekitar $128, menunjukkan kekuatan meskipun ada fluktuasi jangka pendek.
  • Penurunan baru-baru ini dipandang sebagai shakeout "Spring", menunjukkan potensi pembalikan bullish.
  • Analis menyoroti kemungkinan pengujian ulang support di sekitar $119–$123, memperkuat struktur tren positif.

Solana (SOL) menunjukkan kekuatan karena mempertahankan level support kunci meskipun terjadi fluktuasi jangka pendek baru-baru ini. Analis teknikal percaya bahwa pullback baru-baru ini disengaja daripada breakdown yang sebenarnya, menjaga struktur harga secara keseluruhan tetap utuh. Ini menunjukkan bahwa tren tetap condong ke arah kenaikan lebih lanjut.

Solana Mempertahankan Support Menandakan Pergerakan Bullish

Seorang analis kripto, Alpha Crypto Signal, telah menunjukkan bahwa level support utama untuk koin Solana masih bertahan meskipun terjadi penurunan sementara di bawah level tersebut. Sementara beberapa orang melihat ini sebagai breakdown support, analis kripto percaya bahwa ini hanyalah sebuah shakeout.

image.pngSumber: X

Menggambarkan pergerakan ini dalam kaitannya dengan teori pasar yang disarankan oleh Richard D. Wyckoff, Alpha Crypto Signal menyebut pergerakan seperti itu sebagai "Spring," yang merupakan pergerakan sementara di bawah support untuk memicu stop jual untuk pembalikan bullish berikutnya.

Biasanya, di masa lalu, aksi harga seperti itu telah menyebabkan respons bullish. Melihat bahwa level support terus bertahan setelah aksi harga seperti itu biasanya merupakan indikasi kekuatan, yang berarti kemungkinan kenaikan lebih lanjut tinggi. Struktur Solana masih akan mendukung harga yang lebih tinggi selama tetap berada di atas zona support utama.

Baca Juga | Solana Menghadapi Tekanan Jual, Zona Pemulihan Potensial Antara $100–$115

Harga Solana Memantau Pengujian Ulang Support

Menambah pandangan ini, More Crypto Online menjelaskan struktur harga Solana secara rinci sebagai berikut: Disebutkan kenaikan lima gelombang harga SOL dari posisi terendah Kamis, 18 Desember ke posisi tertinggi Jumat, 19 Desember. Penurunannya dalam tiga gelombang, sehingga mewakili koreksi.

image.pngSumber: X

Posisi terendah Minggu terbaru masih muncul. Dalam konteks struktural, pengujian ulang yang baik dari level support di $118,99-$123,47 tidak akan melawan skenario positif; sebaliknya, akan membantu menetapkan penghitungan gelombang untuk kelanjutan.

Analis juga menunjukkan bahwa pemimpin pasar besar bertanggung jawab atas tren. Jika Bitcoin atau Ethereum mulai bergerak ke atas, SOL mengikuti meskipun struktur jangka pendeknya buruk. Dalam kerangka waktu yang lebih kecil, pergerakan baru-baru ini tampak korektif; oleh karena itu, pengujian support lain mungkin terjadi.

Secara keseluruhan, analis percaya bahwa struktur Solana tetap positif meskipun ada kemungkinan koreksi sementara ke level support. Jika level bertahan, tren masa depan SOL tetap pada kenaikan, bukan penurunan besar.

Baca Juga | Solana (SOL) Siap untuk Pergerakan Besar: Level Kunci Dapat Memicu Rally ke $300+

Peluang Pasar
Logo Solana
Harga Solana(SOL)
$143.91
$143.91$143.91
-2.14%
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams telah membantah bahwa dia melakukan rug pull pada NYC Token, yang anjlok 80% pada hari peluncuran. The post Eric Adams Denies Rug Pull Claims Over NYC Token
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 21:42