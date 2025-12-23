Strategi Membeli 0 BTC, Meningkatkan Cadangan USD

Mengapa Strategy membutuhkan cadangan kas?

Strategy telah menghentikan pembelian Bitcoin sambil mengisi kas perusahaan dengan uang tunai.

Mereka mengumpulkan $748 juta dengan menjual saham mereka sendiri (melalui penawaran ekuitas "At-The-Market" atau ATM) tetapi tidak langsung menggunakan uang itu untuk membeli lebih banyak BTC.

Ini terjadi setelah perusahaan mengumumkan beberapa pembelian Bitcoin besar-besaran berturut-turut.

Pada 1 Desember, Strategy mengumumkan akan membangun Cadangan USD untuk menutupi pembayaran bunga dan dividen selama 12–24 bulan. Mereka memiliki utang yang besar, dan kas ini memastikan mereka dapat melakukan semua pembayaran bahkan jika pasar saham atau harga Bitcoin anjlok, tanpa pernah dipaksa menjual satu Bitcoin pun untuk membayar tagihan.

Ini berpotensi memungkinkan mereka bertahan dalam musim dingin kripto, membuktikan kepada kreditor bahwa mereka solven dan aman

Memegang $2,19 miliar dalam bentuk tunai memberi mereka fleksibilitas untuk membeli Bitcoin dalam jumlah besar jika harga turun tiba-tiba, misalnya.

Penggemar emas Peter Schiff telah menginterpretasikan pengumuman Desember sebagai tanda kesulitan.

Argumen intinya adalah bahwa Michael Saylor terpaksa menjual saham untuk mengumpulkan uang tunai untuk pembayaran bunga karena dia tidak lagi dapat mengandalkan apresiasi harga saham tanpa henti untuk mendanai operasi.

"Menurut saya, Anda membangun cadangan dolar karena menyadari akan segera membutuhkannya. Mengingat inflasi yang meningkat saat Fed memotong suku bunga dan melanjutkan QE, mengapa tidak membangun cadangan emas daripada cadangan dolar AS? Itulah yang dilakukan Tether," katanya dalam postingan media sosial baru-baru ini.