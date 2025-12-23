Trader Legendaris Peter Brandt Menemukan Pola Bitcoin yang 'Sangat Andal' saat Penembusan $90.000 Gagal Bertahan

Trader legendaris Peter Brandt merangkum setup terbaru Bitcoin dalam satu baris, menjelaskan apa yang sebenarnya dia lihat pada grafik harga cryptocurrency terkemuka ini. Grafik empat jam Brandt menunjukkan pola head-and-shoulders lanjutan. Dia mengatakan formasi ini "sangat dapat diandalkan," yang mengembalikan fokus pada logika pola saat BTC bergerak sideways alih-alih trending.

Analisis tersebut muncul saat Bitcoin terjebak dalam kotak yang jelas pada grafik timeframe lebih tinggi: resistance berada di $93.000 hingga $94.000, support berada di sekitar $85.000 dan harga berada di bawah penanda midrange bertitik dengan garis diagonal naik yang menunjukkan di mana harga mungkin memantul atau melemah.

BTC/USD oleh TradingView

Dalam thread yang sama, pembacaan lain membingkai situasi ini secara sederhana: entah Bitcoin jatuh dari segitiga naik dan ini adalah retest bearish, atau Bitcoin berputar di dalam kisaran akumulasi, dan kedua interpretasi menunjuk pada level yang "agak logis" pada grafik.

Bitcoin mencapai harga tertinggi mingguan, dan gagal

Apa yang terjadi selanjutnya menarik karena ini adalah jenis aksi harga campuran yang dibenci trader dan disukai headline. Grafik BTC/USDT menunjukkan lonjakan awal diikuti oleh penurunan cepat ke sekitar $88.000, kemudian pemulihan panjang yang berubah menjadi lonjakan siang hari dan dorongan sesi akhir yang tercetak di atas $90.000 — tertinggi mingguan.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Saat ini, Bitcoin berada di sekitar $89.956. Ini mungkin tampak seperti keuntungan bersih kecil pada candle harian, tetapi ini adalah pengingat besar tentang kisah nyata hari ini: Bitcoin memang berhasil melakukan lari cepat hingga $90.000, tetapi tidak mempertahankan level tersebut untuk waktu yang lama.

Dalam analisis Brandt, fokusnya adalah apakah struktur terus naik, dan pembacaan range hanya tetap hidup jika BTC dapat merebut kembali tengah kotak dan mulai mendorong pita atas lagi.