BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Trader Legendaris Peter Brandt Menemukan Pola Bitcoin 'Sangat Dapat Diandalkan' saat Penembusan $90.000 Gagal Bertahan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Trader legendarisPostingan Trader Legendaris Peter Brandt Menemukan Pola Bitcoin 'Sangat Dapat Diandalkan' saat Penembusan $90.000 Gagal Bertahan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Trader legendaris

Trader Legendaris Peter Brandt Menemukan Pola Bitcoin yang 'Sangat Andal' saat Penembusan $90.000 Gagal Bertahan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/23 10:42
Bitcoin
BTC$96,721.41+1.69%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Belong
LONG$0.003546+1.51%
Zypher Network
POP$0.0006372-0.21%

Trader legendaris Peter Brandt merangkum setup terbaru Bitcoin dalam satu baris, menjelaskan apa yang sebenarnya dia lihat pada grafik harga cryptocurrency terkemuka ini. Grafik empat jam Brandt menunjukkan pola head-and-shoulders lanjutan. Dia mengatakan formasi ini "sangat dapat diandalkan," yang mengembalikan fokus pada logika pola saat BTC bergerak sideways alih-alih trending.

Analisis tersebut muncul saat Bitcoin terjebak dalam kotak yang jelas pada grafik timeframe lebih tinggi: resistance berada di $93.000 hingga $94.000, support berada di sekitar $85.000 dan harga berada di bawah penanda midrange bertitik dengan garis diagonal naik yang menunjukkan di mana harga mungkin memantul atau melemah. 

BTC/USD oleh TradingView

Dalam thread yang sama, pembacaan lain membingkai situasi ini secara sederhana: entah Bitcoin jatuh dari segitiga naik dan ini adalah retest bearish, atau Bitcoin berputar di dalam kisaran akumulasi, dan kedua interpretasi menunjuk pada level yang "agak logis" pada grafik.

Bitcoin mencapai harga tertinggi mingguan, dan gagal

Apa yang terjadi selanjutnya menarik karena ini adalah jenis aksi harga campuran yang dibenci trader dan disukai headline. Grafik BTC/USDT menunjukkan lonjakan awal diikuti oleh penurunan cepat ke sekitar $88.000, kemudian pemulihan panjang yang berubah menjadi lonjakan siang hari dan dorongan sesi akhir yang tercetak di atas $90.000 — tertinggi mingguan.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Saat ini, Bitcoin berada di sekitar $89.956. Ini mungkin tampak seperti keuntungan bersih kecil pada candle harian, tetapi ini adalah pengingat besar tentang kisah nyata hari ini: Bitcoin memang berhasil melakukan lari cepat hingga $90.000, tetapi tidak mempertahankan level tersebut untuk waktu yang lama.

Dalam analisis Brandt, fokusnya adalah apakah struktur terus naik, dan pembacaan range hanya tetap hidup jika BTC dapat merebut kembali tengah kotak dan mulai mendorong pita atas lagi.

Sumber: https://u.today/legendary-trader-peter-brandt-spots-very-reliable-bitcoin-pattern-as-90000-break-fails-to-hold

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,721.41
$96,721.41$96,721.41
-0.04%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21