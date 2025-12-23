Guru Makro Luke Gromen Mengatakan 'Nuclear Printing' Belum Akan Datang, Memaparkan Skenario Bear untuk Bitcoin (BTC)

Seorang analis makro merinci apa yang menurutnya merupakan argumen kuat untuk pasar bearish Bitcoin.

Dalam pembaruan YouTube terbaru, Luke Gromen mengatakan dia tidak berpikir "pencetakan nuklir", atau penciptaan uang ekstrem oleh pemerintah dan bank sentral, akan terjadi tahun depan.

"Ekonomi sangat leveraged seperti yang telah kita bicarakan berkali-kali dan semua orang tahu Bitcoin sebagai alarm asap likuiditas yang terakhir berfungsi adalah equity crunch. Bitcoin adalah equity crunch dan karena tekanan deflasi dari AI dan robotika bersifat eksponensial, seperti yang telah Jeff Booth tunjukkan dengan brilian berkali-kali, apa pun yang kurang dari pencetakan nuklir secara efektif adalah pengetatan.

Itu tidak akan cukup untuk mengimbangi deflasi eksponensial yang akan terwujud secara agresif sebagai equity crunch yang turun harganya, Bitcoin yang turun harganya. Ketika Anda kemudian menambahkan bahwa teknologi AS mulai memiliki beberapa masalah seputar biaya modal, kendala grid rantai pasokan AI, dll. dan beberapa persaingan Tiongkok dalam kasus tertentu. Dan fakta bahwa Bitcoin diperdagangkan seperti saham teknologi beta tinggi ketika Anda menambahkan faktor itu, pada dasarnya itulah dua alasan mengapa kami negatif terhadap Bitcoin dalam jangka pendek. Kami tidak berpikir pencetakan nuklir akan datang pada tahun 2026."

Namun, guru makro ini juga mengatakan bahwa BTC adalah taruhan yang aman dalam jangka panjang.

"Sekarang untuk memperjelas, saya masih menyukai Bitcoin dalam jangka panjang. Saya hanya berpikir bahwa deflasi saya masih berpikir bahwa deflasi akan menyebabkan krisis dan saya masih berpikir akan ada pencetakan nuklir sebagai respons terhadap krisis itu di beberapa titik. Tetapi ada urutan operasi di sini yang sejujurnya saya salah sampai sekitar satu setengah bulan yang lalu, sebulan yang lalu ketika kami menjadi negatif pada Bitcoin. dalam hal saya pikir mereka akan lebih cepat dengan responsnya dan mereka tidak dan saya tidak berpikir mereka akan melakukannya. Jadi pandangan saya adalah bahwa saya akan dapat membeli kembali Bitcoin yang saya jual dengan lebih murah. Mungkin saya akan salah. Mungkin saya terlalu pintar.

Tetapi Bitcoin ini adalah tranch ekuitas dalam sistem yang sangat leveraged yang melihat tekanan deflasi dari AI dan robotika yang tumbuh secara eksponensial. Saya tidak berpikir ada banyak orang yang melihatnya seperti itu. Dan saya pikir mereka akan melihatnya seperti itu selama beberapa bulan ke depan."

