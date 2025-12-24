BursaDEX+
Upexi, Inc. (NASDAQ: UPXI) telah mengajukan pernyataan pendaftaran S-3 kepada SEC, yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana hingga $1 miliar dalam bentuk tunai atau sekuritas lainnya

Solana Menargetkan $190 di Tengah Penggalangan Dana $1 Miliar Upexi dan Arus Masuk ETF yang Kuat

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2025/12/24 04:00
  • Upexi (NASDAQ: UPXI) mengajukan S-3 untuk mengumpulkan hingga $1 miliar, memperluas kepemilikan Solana ($SOL) mereka.
  • ETF Solana mencatat arus masuk $7,4 juta, menunjukkan meningkatnya minat institusional.
  • Analis mencatat zona support kunci untuk SOL, dengan potensi rebound ke $170–$190.

Upexi, Inc. (NASDAQ: UPXI) telah mengajukan pernyataan registrasi S-3 kepada SEC, yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan hingga $1 miliar dalam bentuk tunai atau sekuritas lainnya. Ini menunjukkan bahwa Upexi memposisikan diri untuk ekspansi kepemilikan Solana (SOL) mereka, yang berkontribusi pada strategi mereka untuk mengumpulkan salah satu kepemilikan SOL terbesar di antara perusahaan yang terdaftar di Nasdaq.

Sumber: Crypto Crib

Dana tersebut memungkinkan Upexi untuk mengakuisisi lebih banyak token SOL dan melakukan staking untuk yield sambil memanfaatkan potensi kenaikan dari nilai pasar. Ini merupakan titik balik signifikan untuk strategi investasi blockchain Upexi karena pelaku pasar semakin banyak berinvestasi dalam eksposur blockchain. Aplikasi tersebut memberikan fleksibilitas dalam investasi cepat, mengimplikasikan kepercayaan pada prospek masa depan Solana.

Baca Juga: Solana Faces Selling Pressure, Potential Recovery Zone Between $100–$115

Arus Masuk ETF Solana Menyoroti Kepercayaan Institusional

Namun, analis crypto, curb.sol, menyoroti bahwa ETF Solana (SOL) menarik jumlah bersih $7,4 juta kemarin, menandai meningkatnya minat di kalangan investor institusional. Arus masuk dana tersebut merepresentasikan kepercayaan pada teknologi blockchain Solana yang cepat dan scalable, yang dominan dalam aplikasi DeFi, Web3, dan NFT. Analis pasar percaya tren ini mendukung dan menunjukkan bahwa investor institusional memposisikan diri mereka untuk pertumbuhan potensial.

Sumber: curb.sol

Investasi institusional melalui ETF berarti tidak ada kepemilikan langsung atas token. Investasi terbaru ini merupakan salah satu yang terbesar yang telah dilakukan tahun ini untuk investasi Solana melalui ETF. Dengan terus berkembangnya ekosistem Solana dan peningkatan, investasi institusional diharapkan mendorong sentimen dan harga, yang akan semakin memperkuat Solana dalam crypto.

Solana Harus Mempertahankan Support Kunci untuk Menembus di Atas $190

Selain itu, analis crypto CryptoBullet mengungkapkan bahwa Solana (SOL) sebenarnya sedang menguji area support penting, yang juga merupakan level yang telah berfungsi sebagai support kuat di masa lalu. Analis percaya bahwa token kemungkinan akan bertahan kuat saat ini dan juga membentuk lower high, yang mengarah pada rebound jangka pendek yang akan datang.

Sumber: CryptoBullet

Ke depan, jika support tersebut ditembus tahun depan, harga SOL siap mengalami penurunan lebih lanjut. Dalam jangka pendek, ada perkiraan rebound, dan harga kemungkinan akan menargetkan antara $170 dan $190. Ini akan memberikan sedikit kelegaan bagi trader. Namun, apa yang terjadi pada titik kritis ini akan menentukan sentimen pasar jangka panjang.

Baca Juga: Solana (SOL) Holds Critical Support Near $128, Next Price Move in Focus

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

