Solana Menunjukkan Tanda-Tanda Pemulihan saat Investor Mengakumulasi $345 Juta dalam SOL

TLDR

Solana mengakumulasi $345 juta dalam SOL, menandakan meningkatnya kepercayaan investor.

Creator ETF dan aliran institusional menunjukkan potensi pemulihan Solana.

SOL melihat 2,65 juta token dipindahkan ke penyimpanan mandiri, mengurangi tekanan jual.

Minat institusional terhadap Solana tetap kuat meskipun mengalami kelemahan baru-baru ini.

Solana (SOL) menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan setelah penurunan baru-baru ini. Data kunci dari sumber on-chain dan institusional menunjukkan bahwa investor memposisikan diri untuk potensi pemulihan menjelang akhir Desember atau awal Januari. Salah satu perkembangan penting adalah peluncuran "Creator ETF" on-chain di blockchain Solana, yang dapat mendorong peningkatan aktivitas jaringan dan meningkatkan permintaan untuk SOL.

Selain itu, data saldo exchange terbaru mengungkapkan bahwa 2,65 juta token SOL, senilai sekitar $345 juta, telah diakumulasi selama 10 hari terakhir, menandakan pergeseran menuju penyimpanan mandiri dan pengurangan tekanan jual langsung.

Inovasi On-Chain Meningkatkan Optimisme

Perkembangan baru di blockchain Solana, pengenalan "Creator ETF," memicu minat dalam ekosistem. Produk keuangan unik ini, yang diluncurkan melalui Bands.fun, berbeda dari dana yang diperdagangkan di bursa tradisional. Creator ETF adalah portofolio yang dapat diprogram yang dapat menggabungkan token dan NFT berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, secara otomatis menyeimbangkan kembali sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh kreator, analis, atau influencer.

Seiring adopsi ETF ini tumbuh, aktivitas on-chain Solana dapat meningkat, yang kemungkinan akan mendorong permintaan untuk SOL sebagai aset utilitas. Ini pada gilirannya dapat mendukung pemulihan harga dengan menambah volume transaksi jaringan.

Lonjakan aktivitas jaringan umumnya menandakan permintaan yang lebih besar untuk token asli dari blockchain, dalam hal ini, SOL. Semakin banyak pengguna yang terlibat dengan platform, ini dapat membantu meningkatkan harga token, menetapkan fondasi untuk pemulihan jangka panjang. Inovasi ini dipandang sebagai perkembangan penting yang dapat memainkan peran dalam trajektori harga Solana di masa depan.

Akumulasi Menandakan Kepercayaan Investor

Data terbaru dari bursa cryptocurrency menggambarkan kepercayaan investor yang berkelanjutan terhadap Solana meskipun menghadapi tantangan harga baru-baru ini. Selama 10 hari terakhir, saldo exchange Solana telah turun secara signifikan karena investor memindahkan sekitar 2,65 juta SOL, senilai $345 juta, ke penyimpanan mandiri. Tren ini menunjukkan bahwa investor mengakumulasi daripada mendistribusikan kepemilikan mereka.

Biasanya, ketika aset dipindahkan ke penyimpanan mandiri, ini menunjukkan kepercayaan pada potensi jangka panjang aset tersebut, karena investor cenderung tidak menjual dalam jangka pendek. Akumulasi SOL ini dipandang sebagai tanda positif, karena mengurangi tekanan jual di pasar. Perilaku seperti itu mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek Solana, berpotensi meletakkan dasar untuk stabilitas harga dan pemulihan akhirnya.

Dukungan Institusional Memperkuat Prospek Solana

Daya tarik institusional Solana tetap kuat. Menurut laporan terbaru CoinShares, Solana melihat arus masuk sebesar $48,5 juta untuk minggu yang berakhir 20 Desember. Ini menambah arus masuk sebesar $117,6 juta untuk bulan Desember, mencerminkan minat institusional yang berkelanjutan terhadap SOL. Investor institusional sering mengakumulasi aset selama periode konsolidasi, membuat arus masuk ini menjadi indikator positif untuk kinerja masa depan token.

Minat yang berkelanjutan dari investor institusional dapat memberikan dukungan tambahan terhadap harga Solana dalam beberapa minggu mendatang. Arus masuk ini membantu menyeimbangkan penjualan ritel dan menambahkan lapisan stabilitas ke pasar, yang dapat membantu upaya pemulihan Solana.

Target Harga dan Level Kunci Solana

Per data terbaru, Solana diperdagangkan mendekati $124, tepat di bawah level resistensi kunci di $126. Menembus resistensi ini akan menandakan awal dari potensi pemulihan. Target utama berikutnya akan berada di sekitar $130, dengan kemungkinan kenaikan lebih lanjut menuju $136. Namun, ada risiko yang terlibat, dan jika harga turun di bawah $123, token dapat menghadapi kelemahan tambahan, dengan dukungan di $118.

Solana menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dan pemulihan. Akumulasi senilai $345 juta SOL, Creator ETF yang inovatif, dan minat institusional yang berkelanjutan semuanya berkontribusi pada rasa optimisme yang tumbuh. Meskipun tantangan tetap ada, data menunjuk pada potensi pemulihan untuk SOL saat bergerak menuju akhir tahun dan memasuki awal Januari.

Postingan Solana Shows Signs of Recovery as Investors Accumulate $345M in SOL pertama kali muncul di CoinCentral.