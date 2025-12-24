Harga Ethereum di Titik Balik saat Aliran Masuk ETF Mengimbangi Sinyal Chart Bearish

TLDR

Dominasi ETH rebound mendekati 13%, level yang secara historis terkait dengan dasar siklus utama

Breakdown pola head and shoulders menargetkan potensi penurunan menuju zona $2,400

Arus masuk ETF Ethereum menandakan akumulasi institusional meskipun harga melemah

Keseimbangan pasar bergantung pada merebut kembali $2,899 atau mempertahankan support di tengah volatilitas

Harga Ethereum mendekati fase penentu saat sinyal teknikal dan fundamental yang bertentangan membentuk prospek jangka pendek. Sementara grafik jangka pendek memperingatkan risiko penurunan menuju wilayah $2,400, metrik dominasi jangka panjang dan arus masuk ETF yang meningkat menunjukkan permintaan yang mendasar tetap utuh. Analis kini melihat pasar seimbang antara tekanan korektif dan katalis pemulihan potensial.

Dominasi Ethereum Stabil Setelah Penurunan Berkepanjangan

Menurut grafik dominasi Ethereum mingguan analis Gordon, pangsa ETH dari total pasar kripto telah menurun secara stabil dari di atas 20% menjadi mendekati 14%. Penurunan ini mencerminkan rotasi altcoin berulang dan periode dominasi Bitcoin yang kuat. Namun, aksi harga terbaru menunjukkan dominasi rebound dari zona support horizontal 13%, zona yang secara historis terkait dengan dasar siklus utama.

Selain itu, perilaku volume selama penurunan terbaru menunjuk pada akumulasi defensif daripada kapitulasi. Dominasi Ethereum sebelumnya telah rebound dari level serupa selama peningkatan jaringan dan periode arus masuk institusional. Jika tren turun terputus, analis memperkirakan perebutan kembali kisaran 16% hingga 18%, dengan perpanjangan menuju 20% dimungkinkan setelah konfirmasi.

Meski begitu, risiko tetap ada jika Bitcoin terus mengungguli pasar kripto yang lebih luas. Kekuatan berkelanjutan dalam dominasi Bitcoin dapat membatasi pemulihan Ethereum dan menunda ekspansi altcoin apa pun. Untuk saat ini, konsolidasi dominasi menunjukkan momentum penurunan mungkin melambat.

Harga Ethereum Menghadapi Risiko Breakdown Head and Shoulders

Sementara itu, menurut analis Ali, struktur harga Ethereum jangka pendek menunjukkan pola head and shoulders yang selesai pada kerangka waktu empat jam. Formasi berkembang dengan garis leher mendekati $2,899, yang secara tegas ditembus. Ekspansi volume selama breakdown mengonfirmasi kontrol penjual jangka pendek.

Akibatnya, proyeksi measured move dari pola menunjuk pada potensi penurunan mendekati $2,400. Level resistance sebelumnya di $3,099 dan $3,235 kini bertindak sebagai penghalang atas, kemungkinan membatasi upaya pemulihan apa pun. Kecuali harga merebut kembali garis leher, tekanan bearish mungkin bertahan.

Namun, analis juga mencatat bahwa pola head and shoulders dapat kehilangan validitas jika direbut kembali dengan cepat. Penutupan berkelanjutan kembali di atas $2,899 akan melemahkan kasus bearish dan mengalihkan fokus menuju stabilisasi sekitar $2,700. Sampai saat itu, risiko penurunan tetap tinggi.

Arus Masuk ETF Memberikan Dukungan Fundamental untuk ETH

Berbeda dengan sinyal grafik bearish, data institusional menyajikan narasi yang lebih mendukung. Menurut Ted Pillows, aliran ETF Ethereum tetap net positif selama beberapa sesi di bulan Desember. ETHE Grayscale menyumbang mayoritas arus masuk, termasuk pembelian satu hari sebesar $84,6 juta.

Selain itu, arus masuk kumulatif mencapai $177,7 juta pada awal bulan, menyoroti keterlibatan institusional yang berkelanjutan meskipun volatilitas harga. Arus masuk ini menunjukkan investor jangka panjang sedang mengakumulasi selama kelemahan, berpotensi menyerap tekanan sisi jual. Analis menunjukkan bahwa permintaan ETF sering bertindak sebagai kekuatan penstabil selama fase korektif.

Meski begitu, aliran tetap tidak konsisten di seluruh penyedia, dengan struktur biaya dan ketidakpastian staking mempengaruhi alokasi. Jika arus masuk berkelanjutan berlanjut, Ethereum dapat menemukan support mendekati level saat ini dan mencoba bergerak kembali menuju zona $3,000. Tanpa konsistensi, permintaan ETF saja mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kelemahan pasar yang lebih luas.

Harga Ethereum tetap berada di persimpangan teknikal. Grafik jangka pendek memberi sinyal kehati-hatian, sementara tren dominasi jangka panjang dan arus masuk ETF menunjuk pada ketahanan yang mendasar. Pergerakan arah selanjutnya kemungkinan akan bergantung pada apakah pembeli dapat mempertahankan level kunci saat partisipasi institusional terus berkembang.

