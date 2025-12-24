BursaDEX+
Paus Ethereum Mengakumulasi 40.974 ETH (~$121M) di Aave Setelah Penarikan dari Binance

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/24 12:06
Menurut pemantauan The Data Nerd, seekor paus mentransfer 12.287 ETH dari Binance ke dompet on-chain. Dengan nilai sekitar $36,04 juta, langkah ini tampaknya merupakan reposisi likuiditas yang disengaja daripada penarikan rutin, menyoroti manajemen risiko berkelanjutan oleh pemegang besar.

Dana tersebut kemudian digunakan di Aave, dengan aktivitas peminjaman sekitar 20 juta USDT, dan saldo tambahan 6.787 ETH ditambahkan ke posisi. Urutan ini menekankan strategi untuk mengonversi likuiditas spot menjadi utang stablecoin utilitas tinggi pada protokol terdesentralisasi terkemuka.

Secara keseluruhan, pemegang sekarang mengendalikan sekitar 40.974 ETH (sekitar $121 juta) dan memiliki pinjaman tertunggak sebesar 63 juta USDT di Aave. Indikator terbaru menunjukkan manajemen aset aktif yang berkelanjutan daripada pola kepemilikan pasif.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-accumulates-40974-eth-121m-on-aave-after-binance-withdrawals

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktulan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

