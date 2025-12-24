Analis Mengatakan Altcoin 'Berkualitas Tinggi' Seperti XRP Menawarkan Potensi Keuntungan Lebih Baik Dibanding BTC

Seorang analis kripto terkemuka yang dikenal dengan optimisme Bitcoin jangka panjang mereka telah mengeluarkan rekomendasi tegas: kurangi eksposur BTC demi altcoin pilihan.

Dalam postingan media sosial yang terperinci, CrediBULL Crypto berargumen bahwa dengan BTC mendekati $90.000, potensi keuntungannya tidak lagi membenarkan risiko dibandingkan dengan alternatif yang fundamental solid yang diperdagangkan dengan diskon besar.

Bitcoin Masih Memimpin, Tapi Altcoin Menawarkan Potensi Kenaikan Lebih Baik

CrediBULL membuka analisis dengan menekankan sejarah prediksi bullish Bitcoin mereka dari serendah $3.000 pada 2017 hingga $15.000 dan $30.000 di siklus-siklus berikutnya. Namun, dengan mata uang kripto OG ini kini berada di dekat $90.000, analis tersebut berargumen bahwa perhitungannya telah berubah bagi investor yang berencana mengambil keuntungan sebelum siklus berakhir.

Mereka menyatakan bahwa meskipun Bitcoin biasanya memimpin pasar keluar dari fase bearish, reli altcoin paling eksplosif secara historis terjadi di akhir siklus, seringkali setelah Bitcoin mencapai puncak. Dengan mata uang kripto nomor satu kini 30 kali lebih tinggi dari titik terendah siklus terakhirnya, CrediBULL percaya profil "risiko vs. imbalan" untuk investasi Bitcoin baru telah menurun secara signifikan.

Analis tersebut menggunakan XRP sebagai contoh utama, menyoroti bahwa token Ripple berkinerja di bawah Bitcoin selama lebih dari 460 hari sebelum meledak dengan keuntungan 7x hanya dalam 23 hari pada pertengahan 2025. Langkah ini, menurut CrediBULL, menghapus semua kinerja buruk sebelumnya dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang XRP daripada mereka yang membeli BTC di atas $25.000 selama periode yang sama.

Pelajaran, menurut postingan tersebut, adalah bahwa altcoin berkualitas tinggi dapat tetap tidak aktif untuk periode yang lama sebelum membuat langkah besar mereka dalam waktu singkat, memberi imbalan pada akumulasi yang sabar.

Konteks Pasar: Bitcoin Terjebak di Dekat $90K Saat Tekanan Meningkat

Aksi harga Bitcoin membantu menjelaskan mengapa argumen ini mendapat perhatian. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $87.000, turun sekitar 1% dalam 24 jam terakhir dan sekitar 6% selama dua minggu terakhir, setelah gagal berulang kali bertahan di atas $90.000.

Altcoin utama, termasuk Ethereum (ETH), mengikuti Bitcoin turun dalam penarikan yang meluas, dengan data menunjukkan penarikan terbaru datang dengan sekitar $250 juta likuidasi, sebagian besar terkait dengan posisi long.

Pasar opsi juga membentuk perilaku jangka pendek. Teknisi on-chain Wise Crypto mengatakan di X bahwa Bitcoin telah terbatas antara $85.000 dan $90.000 oleh struktur opsi besar, dengan aktivitas hedging menjaga volatilitas teredam hingga masa kadaluwarsa besar akhir minggu ini.

Sementara itu, XRP diperdagangkan mendekati $1,85, turun hampir 50% dari puncak Juli-nya sebesar $3,65 dan lebih lemah di jangka waktu mingguan dan bulanan. Meskipun sentimen seputar token telah berubah negatif, analis telah mencatat bahwa pesimisme serupa di masa lalu sering mendahului rebound tajam.

Secara keseluruhan, momentum Bitcoin yang stagnan dan fokus yang meningkat pada nilai relatif menjaga narasi rotasi tetap hidup, bahkan saat trader menunggu arah yang lebih jelas menjelang akhir tahun.

Postingan Altcoin 'Berkualitas Tinggi' Seperti XRP Menawarkan Potensi Kenaikan Lebih Baik Daripada BTC, Kata Analis pertama kali muncul di CryptoPotato.