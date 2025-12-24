Investor kripto beralih ke narasi berbasis ketakutan tentang 'over-leverage' Strategy

Kekhawatiran trader kripto tentang Strategy berpusat pada seberapa agresif perusahaan meminjam uang untuk membeli Bitcoin setiap minggu. Selama bertahun-tahun, Strategy menerbitkan utang konversi dalam jumlah besar dan pinjaman lainnya untuk menumpuk lebih banyak BTC.

Strategy berkinerja baik selama pasar bullish; namun, hal ini membuat orang gugup saat harga turun. Investor kripto khawatir bahwa perusahaan dapat menghadapi tekanan dari kewajiban utang, biaya bunga yang lebih tinggi, atau risiko refinancing.

Data menunjukkan bahwa sejak Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada bulan Juli, saham Strategy (MSTR) telah anjlok sekitar 65% dari $456 menjadi $158 per saham.

Publisitas BTC Saylor membuat Strategy dalam masalah

Seiring waktu, identitas Strategy semakin terikat dengan Bitcoin itu sendiri. Di bawah Michael Saylor, perusahaan telah berkembang menjadi entitas yang lebih berpusat pada Bitcoin, daripada bisnis perangkat lunak tradisional. Trader khawatir apakah pendapatan perangkat lunak inti cukup kuat untuk mendukung perusahaan jika Bitcoin memasuki pasar bearish yang panjang.

Ketika harga Bitcoin lebih berfluktuasi, investor di X dan Reddit sering berspekulasi tentang situasi terburuk, seperti harus menjual Bitcoin atau pemegang saham kehilangan uang, meskipun hal-hal ini tidak selalu terjadi.

Perusahaan juga tampaknya ragu-ragu. Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, minggu ini Strategy mencapai penggalangan dana mingguan, tetapi kali ini mendedikasikan dana tersebut untuk cadangan USD-nya alih-alih Bitcoin. Strategy menambahkan $748 juta ke cadangannya, membawa total menjadi $2,19 miliar.

Keputusan untuk berhenti membeli BTC dan meningkatkan cadangan USD bertujuan untuk mengurangi tekanan refinancing dan dividen dalam jangka pendek. Ini juga untuk langsung mengatasi kekhawatiran tentang penjualan Bitcoin yang dipaksakan.

Peluang Strategy menjadi perusahaan dengan kinerja terburuk di Nasdaq 100. Sumber: Polymarket

Keputusan indeks MSCI yang akan datang telah menambah kecemasan. Baru-baru ini, Polymarket menunjukkan bahwa 61% trader percaya bahwa Strategy akan dihapus dari indeks MSCI pada 31 Maret. Perusahaan juga menempati peringkat kedua sebagai berkinerja terburuk di antara Nasdaq 100.

Saylor mengklaim bahwa Bitcoin adalah jaringan yang hidup dan dapat beradaptasi saat dibutuhkan. Jika komputasi kuantum menjadi cukup kuat untuk mengancam metode keamanan saat ini, pengembang dan pengguna Bitcoin akan merespons dengan meningkatkan jaringan.

Ada juga ketidakpercayaan yang tumbuh terhadap tokoh-tokoh kuat dalam kripto dan keuangan, terutama selama penurunan dua setengah bulan ini. Pengaruh Saylor juga menurun. Beberapa orang khawatir bahwa pengaruh Saylor mendorong orang lain untuk mengambil risiko yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Investor Bitcoin meningkatkan posisi long

Bitcoin masih stabil hari ini, dengan penurunan kecil hampir 1% setelah periode perdagangan yang bergejolak. Penurunan ini terjadi setelah $952 juta ditarik dari dana kripto oleh institusi. Ini termasuk $460 juta dari Bitcoin saja, yang disebabkan oleh kekhawatiran tentang penundaan regulasi dan kemungkinan paus menjual lebih banyak.

Di awal minggu, ETF Bitcoin mengalami arus keluar $142 juta. Kapitalisasi pasar ETF Bitcoin, di sisi lain, masih kuat di $114,99 miliar. Kemudian, lonjakan $111 juta dalam arus masuk Solana dan XRP menunjukkan bahwa investor institusional bergerak ke aset lain saat harga Bitcoin turun.

Sementara itu, futures perpetual menunjukkan peningkatan posisi long. Open interest naik 2% menjadi 310.000 BTC, yang setara dengan sekitar $27 miliar. Funding rate telah mencapai 0,09%, tertinggi dalam dua minggu.

