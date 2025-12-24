Paus Ethereum Membeli Tambahan 40.975 ETH Membawa Total Menjadi $1,69 Miliar

Paus Ethereum membeli 40.975 ETH, membawa total menjadi $1,69 miliar, dengan $881,5 juta dipinjam dari Aave, menandakan strategi akumulasi dengan leverage.

Seekor paus Ethereum, yang dikenal sebagai #66kETHBorrow, telah membeli tambahan 40.975 ETH dalam lima jam terakhir. Pembelian ini menambah posisi yang terus berkembang yang kini mencapai total 569.247 ETH, dengan nilai sekitar $1,69 miliar.

Paus tersebut telah menggunakan sebagian besar dana pinjaman dari Aave, dengan total $881,5 juta, untuk mengakumulasi jumlah Ethereum yang sangat besar ini.

Akumulasi dengan Leverage dan Dana Pinjaman

Paus tersebut telah menggunakan dana yang dipinjam dari Aave untuk membiayai pembelian ETH-nya. Sejak November, $881,5 juta dari dana yang digunakan untuk mengakuisisi Ethereum berasal dari platform pinjaman terdesentralisasi ini.

Per 24 Desember 2025, pembelian paus tersebut telah dibiayai oleh sekitar 52% dana pinjaman.

Meskipun strategi akumulasi ini mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap masa depan Ethereum, ini juga membawa risiko. Jika harga Ethereum turun di bawah ambang batas tertentu, posisi pinjaman dapat dilikuidasi.

Platform Aave menetapkan faktor kesehatan untuk setiap pinjaman, dan jika turun di bawah satu, jaminan mungkin berisiko. Mengingat sifat volatil cryptocurrency, ini memperkenalkan kemungkinan kerugian signifikan jika pasar bergerak tidak menguntungkan.

Kepercayaan Institusional terhadap Masa Depan Ethereum

Akumulasi berkelanjutan paus ini menandakan kepercayaan institusional yang kuat terhadap Ethereum. Meskipun volatilitas pasar, pembelian skala besar ini menunjukkan keyakinan terhadap nilai masa depan Ethereum.

Pembelian paus tersebut sejalan dengan ekspektasi peningkatan jaringan yang akan datang, seperti hard fork Dencun, yang bertujuan meningkatkan skalabilitas dan menurunkan biaya transaksi.

Aksi harga Ethereum dan metrik on-chain juga mendukung kepercayaan ini. Jaringan telah melihat peningkatan hash rate dan volume perdagangan yang berkembang, yang keduanya menunjukkan permintaan yang meningkat.

Sinyal-sinyal ini menunjukkan bahwa investor institusional memposisikan diri mereka untuk potensi keuntungan di Ethereum saat jaringan berkembang.

Sentimen Pasar yang Lebih Luas dan Faktor Risiko

Akumulasi agresif Paus #66kETHBorrow konsisten dengan sentimen positif yang lebih luas dalam ekosistem Ethereum.

Metrik on-chain menunjukkan peningkatan arus masuk ETH ke dompet paus, dan total nilai yang terkunci dalam platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) seperti Aave telah meningkat secara stabil.

Namun, jenis akumulasi dengan leverage ini memang menghadirkan risiko. Jika harga Ethereum turun di bawah $2.800, likuidasi paksa dapat menambah tekanan jual ke pasar.

Meskipun risiko ini, aktivitas pembelian skala besar paus tersebut dipandang sebagai tanda keyakinan tingkat institusional terhadap masa depan Ethereum. Selain itu, korelasi Ethereum dengan pasar yang didorong teknologi lainnya, seperti Web3 dan NFT, dapat terus mendorong nilainya dalam jangka panjang.

Pembelian paus dan pinjaman terkait menunjukkan bagaimana investor institusional dapat terus memainkan peran sentral dalam pergerakan harga Ethereum.

Bagi para trader, memantau data on-chain dan level kunci akan sangat penting untuk memahami potensi risiko dan imbalan di pasar Ethereum.

