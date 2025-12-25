BitMine Dan Trend Research Memimpin Lonjakan Pembelian Ethereum di Tengah Kelemahan Pasar

TLDR

BitMine dan Trend Research membeli Ethereum senilai jutaan dolar meskipun pasar sedang lemah.

BitMine kini memegang lebih dari 4 juta ETH, menandakan kepercayaan yang kuat terhadap Ethereum.

Trend Research merencanakan $1 miliar lagi untuk pembelian Ethereum meskipun mengalami kerugian yang belum direalisasi.

Aktivitas penjualan pemegang Ethereum jangka panjang telah menurun lebih dari 95%.

Meskipun harga Ethereum baru-baru ini melemah, para pemain institusional besar dan whale menggandakan investasi mereka, menandakan kepercayaan jangka panjang yang kuat. BitMine Immersion Technologies dan Trend Research telah melakukan pembelian ETH yang signifikan, membawa jutaan dolar ke dalam aset ini. Langkah-langkah ini, bersama dengan berkurangnya penjualan dari pemegang jangka panjang, menyoroti tren yang jelas: sementara pasar menghadapi tantangan, investor kunci bertaruh pada potensi masa depan Ethereum.

BitMine dan Trend Research Melanjutkan Akumulasi Ethereum

Meskipun harga baru-baru ini melemah, institusi besar telah menunjukkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap Ethereum. BitMine Immersion Technologies dan Trend Research termasuk di antara pemain teratas yang memimpin gelombang pembelian terbaru. Menurut perusahaan analitik blockchain Lookonchain, BitMine membeli total 67.886 ETH senilai sekitar $201 juta. Ini mengikuti akuisisi sebelumnya, membawa total kepemilikan Ethereum BitMine menjadi lebih dari 4 juta ETH.

Strategi BitMine menyoroti pola akumulasi yang lebih luas, tidak terpengaruh oleh penurunan pasar baru-baru ini. Investasi berkelanjutan perusahaan, bahkan ketika harga Ethereum berada di sekitar $2.929, menunjukkan bahwa mereka fokus pada keuntungan jangka panjang daripada pergerakan harga jangka pendek. Kinerja Ethereum baru-baru ini beragam, turun hampir 3% minggu ini saja, tetapi BitMine tetap teguh pada keyakinannya bahwa aset ini akan berkinerja baik dari waktu ke waktu.

Trend Research Bergabung dalam Tren Pembelian Ethereum

Trend Research, yang dipimpin oleh Jack Yi dari LD Capital, juga secara aktif membeli Ethereum. Perusahaan ini mengakuisisi 46.379 ETH, membawa total kepemilikannya menjadi sekitar 580.000 ETH, senilai sekitar $1,72 miliar. Yi mengungkapkan bahwa Trend Research bersiap untuk menggunakan $1 miliar lagi untuk mengakuisisi lebih banyak Ethereum dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun menghadapi kerugian yang belum direalisasi sekitar $141 juta pada pembeliannya, perusahaan ini mempertahankan keyakinan yang kuat terhadap masa depan Ethereum.

Dalam sebuah pernyataan, Yi menyarankan untuk tidak melakukan short pada Ethereum, mengungkapkan kepercayaan bahwa pasar akan pulih. Strategi Trend Research sejalan dengan BitMine, dengan kedua perusahaan menunjukkan perspektif jangka panjang meskipun kondisi pasar saat ini. Ini menunjukkan bahwa pemain institusional besar melihat potensi Ethereum sebagai aset blockchain yang berkembang, bahkan jika aksi harga jangka pendek tetap volatile.

Whale Besar Menambah Kepemilikan Ethereum

Tren akumulasi Ethereum tidak terbatas pada institusi seperti BitMine dan Trend Research. Whale on-chain besar juga meningkatkan kepemilikan Ethereum mereka. Wallet yang dikenal sebagai whale "66k ETH Borrow", yang sebelumnya telah mengakuisisi lebih dari 528.000 ETH, menambahkan 40.975 ETH lagi, senilai sekitar $121 juta.

Ini membawa total kepemilikan whale tersebut menjadi lebih dari 569.000 ETH, dengan sebagian besar pembelian didanai dengan meminjam dari platform pinjaman terdesentralisasi. Sementara whale ini terus mengakumulasi Ethereum, pemain besar lainnya mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Misalnya, Arthur Hayes, mantan CEO BitMEX, menjual 1.871 ETH minggu lalu untuk beralih ke aset DeFi.

Hayes telah mendiversifikasi portofolionya dengan beralih dari Ethereum ke token DeFi, menandakan bahwa tidak semua investor besar hanya fokus pada Ethereum. Selain itu, "whale OG Bitcoin" menyetor 100.000 ETH ke exchange, menunjukkan potensi langkah penjualan, meskipun tidak jelas apakah ini akan menghasilkan likuidasi yang sebenarnya.

Aktivitas Penjualan Pemegang Jangka Panjang Menurun

Sementara beberapa investor besar telah mengurangi posisi Ethereum mereka, pemegang jangka panjang semakin mempertahankan aset mereka. Menurut BeInCrypto, aktivitas penjualan di antara pemegang Ethereum jangka panjang telah turun lebih dari 95%.

Ini menunjukkan bahwa banyak pemegang tetap percaya pada potensi masa depan Ethereum, meskipun pasar saat ini lemah. Penjualan yang berkurang bisa menunjukkan bahwa investor menunggu lingkungan harga yang lebih menguntungkan sebelum membuat langkah signifikan.

Penurunan aktivitas penjualan di antara pemegang jangka panjang adalah tanda positif untuk masa depan Ethereum, karena mencerminkan kepercayaan pada prospek jangka panjang aset ini. Sementara fluktuasi pasar jangka pendek dapat menciptakan ketidakpastian, tekanan jual yang berkurang dari pemegang jangka panjang dapat memberikan stabilitas bagi harga Ethereum di bulan-bulan mendatang.

Postingan BitMine And Trend Research Lead Ethereum Buying Spree Amid Market Weakness pertama kali muncul di CoinCentral.