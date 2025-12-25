Prakiraan harga Solana: apakah $100 selanjutnya saat SOL memperpanjang penurunan?

Harga Solana (SOL) diperdagangkan sekitar $122 pada 24 Desember 2025.

Kerugian baru mendorong SOL mendekati level kritis $120.

Menurunnya kepercayaan investor dan hambatan makroekonomi membuat altcoin ini berisiko mengalami penurunan lebih lanjut.

Solana telah memperpanjang penurunannya di minggu-minggu terakhir tahun 2025, turun di bawah level $130 dan menguji level sekitar $120.

Pada hari Rabu, harga turun ke level terendah ini di berbagai bursa utama, dan penurunan lebih lanjut dapat memungkinkan bears menguji level terendah baru-baru ini di $116.

Zona $120 telah bertindak sebagai support intermiten sepanjang tahun.

Namun karena penurunan ini sejalan dengan retracement pasar cryptocurrency yang lebih luas di tengah berkurangnya likuiditas dan profit-taking, SOL tampaknya akan mengalami lebih banyak tekanan.

Dalam setahun terakhir, Solana berkinerja lebih buruk dibandingkan Bitcoin dan Ethereum, dengan SOL turun 38% dalam periode tersebut dibandingkan dengan 11% dan 16% untuk BTC dan ETH.

Prediksi harga Solana: apakah $100 berikutnya?

Analisis teknikal menunjukkan bahwa Solana menghadapi titik kritis.

Grafik menunjukkan bukti yang meningkat dari breakdown bearish yang dapat mendorong harga menuju $100 atau lebih rendah dalam waktu dekat.

Kekhawatiran utama adalah posisi SOL relatif terhadap exponential moving average (EMA) 50 hari, yang saat ini diperkirakan sekitar $160-$165 berdasarkan data terkini.

Harga yang diperdagangkan jauh di bawah level ini menandakan hilangnya momentum jangka pendek dan memperkuat downtrend, karena EMA 50 hari telah bertindak sebagai resistance dinamis dalam beberapa bulan terakhir.

Lebih lanjut mendukung outlook bearish adalah indikator momentum.

Grafik harga Solana oleh TradingView

Relative Strength Index (RSI) berada di kisaran 30-an bawah hingga 30-an atas di timeframe harian dan mingguan, mendekati wilayah oversold tetapi belum menunjukkan pembalikan yang pasti.

Dalam analisis teknikal, ini menunjukkan masih ada ruang untuk penurunan tambahan sebelum terjadi kejenuhan.

Sementara itu, histogram Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan nilai negatif, dengan garis MACD di bawah garis sinyalnya, mengonfirmasi melemahnya momentum bullish dan dominasi penjualan yang persisten.

Pola grafik menambah narasi kehati-hatian.

Solana sedang menguji support neckline mingguan sekitar $120. Penembusan menentukan di bawah level ini dapat mempercepat penurunan menuju support yang lebih dalam di wilayah $100-$90.

Apa yang bullish untuk Solana?

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, fundamental ekosistem Solana tetap kuat.

Jaringan telah memproses miliaran transaksi pada tahun 2025, mempertahankan reputasinya untuk throughput tinggi dan biaya rendah.

Pencapaian institusional, termasuk peluncuran ETF spot SOL AS dan integrasi dengan platform keuangan tradisional, telah memberikan keseimbangan.

ETF spot Solana mencatat arus masuk pada 23 Desember, bahkan ketika Bitcoin dan Ethereum melanjutkan arus keluar.

Meskipun volume sederhana dibandingkan dengan awal bulan, arus masuk bersih kumulatif telah naik menjadi lebih dari $754 juta. Itu bullish untuk SOL.

Namun, jika minat institusional semakin menurun, indikator teknikal jangka pendek sejalan dengan downtrend yang lebih luas.

Postingan Prediksi harga Solana: apakah $100 berikutnya saat SOL memperpanjang penurunan? pertama kali muncul di CoinJournal.