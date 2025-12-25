Bitcoin Dapat Target $100.000 Pasca Kedaluwarsa Opsi

Bitcoin (BTC) membuat trader frustrasi pada Malam Natal karena aksi harga BTC yang terjebak dalam rentang kontras dengan rekor tertinggi emas dan perak.

Poin-poin utama:

Bitcoin memainkan "permainan menunggu" sementara pembeli tetap fokus pada logam mulia.

Acara kadaluarsa opsi raksasa seharusnya menjadi panggung untuk kenaikan harga BTC, kata analisis.

Emas menguat setelah mencapai $4.500 untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Bitcoin mendapat target $100.000 pasca-kadaluarsa

Data dari TradingView menunjukkan BTC/USD bertahan di $87.000 dengan liburan Natal sudah di depan mata.

Grafik satu jam BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Ini diperkirakan akan memberikan volatilitas tersendiri — terutama dengan acara kadaluarsa opsi rekor yang jatuh tempo pada hari Jumat.

"Secara historis, BTC cenderung mengalami pergerakan 5 hingga 7% selama periode Natal, pola yang sering dikaitkan dengan kadaluarsa opsi akhir tahun daripada katalis fundamental yang baru," komentar perusahaan trading QCP Capital dalam pembaruan pasar US Color terbarunya.

Total open interest opsi BTC (tangkapan layar). Sumber: CoinGlass

QCP mencatat bahwa kadaluarsa tersebut merupakan lebih dari setengah open interest di bursa besar Deribit, dengan level "max pain" di $95.000.

"Gambaran yang lebih jelas tentang posisi penurunan seharusnya muncul setelah kadaluarsa opsi Jumat, khususnya apakah Put 85k Desember yang besar akan digulirkan ke depan, ditutup, atau diganti lebih jauh di kurva," tambahnya.

Kadaluarsa tersebut telah menarik minat pelaku pasar untuk beberapa waktu. Awal bulan ini, eksekutif David Eng menggambarkan acara tersebut sebagai "bertindak seperti tutup" pada kenaikan harga BTC.

"Sebelum kadaluarsa, Bitcoin terlihat lemah dan membosankan. Setelah kadaluarsa, struktur berubah," katanya kepada pengikut X, memberikan $100.000 sebagai target awal.

Bitcoin memainkan "permainan menunggu" saat saham, emas naik

Pada kerangka waktu yang lebih pendek, kesabaran mulai menipis.

Terkait: Kurangnya harga akhir tahun yang 'gila' dari Bitcoin berarti tidak ada penurunan keras di Q1: Pomp

"Bitcoin saat ini terhenti antara $85-90K selama beberapa minggu. Ini adalah permainan menunggu," rangkum trader kripto, analis, dan pengusaha Michaël van de Poppe pada hari Selasa.

Van de Poppe berpendapat bahwa saham pertama kali perlu menemukan puncak lokal sebelum modal dapat mengalir kembali ke kripto — teori yang juga diterapkan pada logam mulia.

Grafik empat jam BTC/USD dengan data RSI. Sumber: Michaël van de Poppe/X

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, emas dan perak terus menikmati penemuan harga sepanjang minggu, dengan XAU/USD mencapai $4.500 per ons untuk pertama kalinya.

"Kenaikan perak, paladium, dan platinum adalah short squeeze dan tidak berkelanjutan," komentator pasar Garrett menanggapi liputan Cointelegraph di X.

Grafik satu jam XAU/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

